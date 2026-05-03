GP de Miami: así fue el impresionante accidente de Pierre Gasly tras el choque de Liam Lawson

El francés fue embestido por Lawson en la séptima vuelta.

Tras haber clasificado en el décimo lugar este sábado, Pierre Gasly llegaba al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 con chances de volver a sumar puntos después del octavo puesto en la sprint de este sábado. Sin embargo, el francés no tuvo una buena largada este domingo, ya que perdió varias posiciones en la salida y quedó fuera de la zona de puntos, aunque con un A526 mejorado que le permitiría recuperar terreno en poco tiempo.

A pesar de esto, un inesperado incidente lo dejó afuera de la carrera en la séptima vuelta cuando superaba a Liam Lawson en la curva 17 del Autódromo Internacional de Miami para acercarse a la zona de puntos. Y es que el neozelandés no siguió su trayectoria por el lado interno de la curva y siguió de largo, de manera tal que golpeó el neumático trasero izquierdo del A526, que se levantó por los aires, volcó y dio un giro completo antes de golpear con los muros de contención.

Inicialmente, se apuntó a la falta de pericia de Lawson, quien ya protagonizó varios accidentes en la máxima categoría e incluso había estado cerca de chocar con Max Verstappen, su compañero dentro de la estructura de Red Bull. De hecho, Racing Bulls retiró a su piloto inmediatamente después del incidente con Gasly, que afortunadamente no sufrió lesiones por el choque.

Ahora bien, minutos después del suceso, el oceánico le pidió disculpas al piloto galo por lo sucedido y advirtió que se encontraba con problemas en la caja de cambios del VCARB03, lo que le había impedido doblar correctamente en la curva. De hecho, Lawson no recibió sanción por el momento por el incidente y es posible que no sea penalizado si se demuestran los inconvenientes en el monoplaza de Racing Bulls.

Por otro lado, también en la séptima vuelta, se dio el accidente de Isack Hadjar, quien chocó solo en la entrada de la S y rompió la suspensión delantera izquierda del RB22. Esto fue un cierre alineado con el negativo fin de semana que tuvo el segundo piloto de Red Bull en Miami, ya que el sábado no llegó a sumar en la sprint y fue descalificado de la clasificación por superar el límite mínimo del espesor de la tabla inferior, de manera que debió salir del pitlane.

Gasly solo rescató un punto este fin de semana.

Posiciones de la F1 el GP de Miami