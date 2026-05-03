Independiente vence a San Lorenzo en clásico del fútbol argentino; gana Boca Juniors

Independiente venció el sábado 2-1 de visitante a San Lorenzo en uno de los ‌clásicos más populares ‌del fútbol argentino, en una jornada en la cual Boca Juniors superó 2-1 a Central Córdoba.

Con el resultado en la última fecha de la fase regular, Independiente y San Lorenzo quedaron en el quinto y séptimo puesto de la ​Zona A, con ⁠lo cual ambos clasificaron a los octavos ‌de final que disputarán los ocho mejores ⁠de cada zona.

En el partido ⁠disputado en el estadio Pedro Bidegain, Independiente sacó ventaja con goles del uruguayo Matías Abaldo y Maximiliano ⁠Gutiérrez a los minutos 15 y ​54, respectivamente. El único gol de ‌San Lorenzo lo convirtió Ezequiel ‌Herrera a los 72 minutos.

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"Estoy orgulloso del ⁠partido que hizo el equipo en un estadio tan complicado y haber conseguido el objetivo de clasificar", dijo Abaldo a la televisión local ​tras la ‌victoria.

Por su parte, en el estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, Boca Juniors venció 2-1 a Central Córdoba gracias a los goles ⁠de Alan Velasco y Milton Giménez a los minutos 43 y 45.

El conjunto local descontó por intermedio del uruguayo Michael Santos a los 56 minutos.

"Me quedé un poquito con el sabor amargo de tener que haber terminado el partido antes y haber aprovechado ‌las situaciones, no debimos haber sufrido", dijo el DT Claudio Ubeda en rueda de prensa.

Boca, que clasificó en la jornada anterior a la etapa final, quedó líder de la Zona A con 30 ‌puntos, dos de diferencia con el escolta Estudiantes de La Plata y tres por encima de Vélez Sarsfield.

En ‌otros partidos ⁠del sábado, Banfield superó 2-1 a Barracas Central y Unión de Santa Fe ​sacó un empate agónico 1-1 ante Talleres de Córdoba, mientras que Lanús y Deportivo Riestra igualaron sin goles.

Con información de Reuters