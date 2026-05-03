No hace falta un jardín: los 5 mejores árboles para cultivar en maceta.

No tener un jardín no tiene por qué ser sinónimo de no tener un árbol. Existen especies que se pueden adaptar a balcones o terrazas, ya que se pueden plantar en macetas. A continuación compartimos no solo cuáles son los mejores 5 árboles para cultivar en maceta, sino, cómo cuidarlos.

5 mejores árboles para cultivar en macetas

Los árboles también se pueden plantar en macetas.

Limonero

El limonero es uno de los árboles más elegidos para cultivar en maceta porque combina perfume, floración y la posibilidad de cosechar frutos en patios, balcones o terrazas. Se adapta bien a recipientes siempre que reciba buena cantidad de luz.

Para crecer sano necesita al menos entre cinco y seis horas de sol directo por día. La maceta debe ser profunda, con buen drenaje, ya que el exceso de agua puede afectar las raíces. Durante el verano requiere riegos más frecuentes, mientras que en invierno conviene espaciar el aporte de agua.

Olivo

El olivo se volvió un clásico de las terrazas urbanas por su porte elegante, su follaje gris verdoso y su resistencia. Es una especie que tolera bastante bien la vida en maceta y que no demanda demasiados cuidados.

Lo fundamental es ubicarlo a pleno sol. A diferencia de otras especies, soporta mejor la falta de agua que el exceso, por lo que conviene dejar secar la superficie del sustrato antes de volver a regar. Necesita una tierra liviana y con excelente drenaje. Una poda suave hacia fines del invierno ayuda a conservar una forma compacta y prolija. Cada cierto tiempo también es recomendable renovar parte del sustrato para que las raíces mantengan buen desarrollo.

Higuera

La higuera es una de las especies más resistentes para cultivar en macetas. Se adapta muy bien al calor, al viento y a los espacios reducidos, y además puede ofrecer frutos incluso en terrazas o patios pequeños.

Para desarrollarse necesita mucho sol directo. Como sus raíces son vigorosas, conviene elegir una maceta amplia desde el comienzo. El riego debe ser moderado, porque uno de sus principales problemas aparece cuando el sustrato retiene demasiada humedad. Durante el verano agradece riegos profundos, aunque sin encharcamientos. En invierno, una poda ligera ayuda a controlar el tamaño y favorece una mejor producción de frutos en la temporada siguiente.

Granado

El granado es otra muy buena opción para macetas porque su crecimiento suele ser bastante controlado. A eso se suma su valor ornamental: en primavera luce flores muy vistosas y luego desarrolla frutos decorativos que también pueden aprovecharse.

Es una especie que necesita pleno sol y responde muy bien al calor. Tolera períodos breves de sequía, por lo que no conviene regarlo en exceso. Lo ideal es usar un sustrato fértil mezclado con arena o materiales que faciliten el drenaje. Una poda suave a fines del invierno ayuda a mantener una copa ordenada.

Arce japonés

El arce japonés es una de las mejores elecciones para quienes buscan un árbol ornamental en maceta. Su atractivo principal está en el follaje delicado y en los tonos rojizos o anaranjados que adquiere durante el otoño.

A diferencia de otras especies, no conviene exponerlo al sol fuerte de la tarde. Prefiere lugares con luz filtrada o semisombra. Necesita un sustrato aireado, rico en materia orgánica, y riegos constantes, ya que no tolera que la tierra se seque por completo. También conviene protegerlo del viento y del calor extremo. No requiere podas intensas: generalmente alcanza con retirar ramas secas o aquellas que alteren su forma natural.