La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, mantuvieron un fuerte cruce en redes sociales a raíz de un robo a un menor ocurrido en la localidad bonaerense de Tolosa.

“Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República. Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”, dijo Alonso en su cuenta de la red social X.

El funcionario continuó en su respuesta a la ex titular de la cartera de seguridad nacional, señalando que “este 'no ministro'" al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles”.

Alonso sostuvo que él es "el mismo 'no ministro' que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo”.

“Habla de "no hacer nada" cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó "Pequeño J" caminando y en 2019 se le fugó Alberto Samid en canoa hacia Paraguay. Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, concluyó.

Previamente, Bullrich había apuntado contra Kicillof y Alonso, al que calificó de "no ministro". En ese contexto, se preguntó si "no les genera nada" que le roben a un nene de 12 años "violentamente".

El hecho ocurrió en la localidad platense de Tolosa, cuando un nene de 12 años caminaba rumbo a la escuela y quedó registrado en cámaras de seguridad. Según se supo, el agresor lo siguió durante varios metros antes de atacarlo por la espalda, arrojándolo contra la vereda para inmovilizarlo.

Sin mediar palabra, el delincuente revisó sus pertenencias y le sustrajo la mochila, el celular y otras pertenencias, en una secuencia que evidenció el nivel de vulnerabilidad de la víctima. Además, obligó al menor a quitarse el buzo que llevaba puesto y después escapó.