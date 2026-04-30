El programa DesafIA Ciudades ya impulsa la incorporación de la IA en diez municipios de distintos puntos del país (Foto: Pixabay).

Una iniciativa busca que la Inteligencia Artificial (IA) pase a formar parte de la vida urbana de los argentinos a través de su incorporación a la gestión pública. Para ello, diez municipios de nuestro país se sumaron al programa DesafIA Ciudades, un proyecto que surge de un acuerdo entre CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la Red de Innovación Local (RIL Argentina).

El programa DesafIA Ciudades ya impulsa la incorporación de la IA en diez municipios de distintos puntos del país: Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Tres de Febrero, Escobar, Pilar y San Fernando del Valle de Catamarca.

La iniciativa fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y contará con una inversión de u$s 250.000 y se desarrollará a lo largo de 18 meses. El objetivo es promover el uso de esta tecnología para resolver problemas cotidianos, como optimizar recorridos de transporte hasta mejorar la respuesta a reclamos vecinales, además de fortalecer sistemas de seguridad.

Ante las situaciones mencionadas, la IA aparece como una herramienta capaz de procesar grandes volúmenes de datos y anticipar situaciones. “Los gobiernos locales son los que están más cerca de los problemas que afectan a la ciudadanía”, explicó Christian Asinelli, vicepresidente de CAF.

“La idea es que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta concreta de mejora de la gestión pública”, puntualizó Asinelli. El proyecto se inscribe dentro de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR), una red que reúne a municipios comprometidos con la adopción de estas herramientas en América Latina.

Cómo se usará la IA en los municipios

El uso de la IA comenzará desde temprano, alrededor de las 7 de la mañana, analizando los datos históricos y en tiempo real para anticipar embotellamientos. Con esta información, los municipios podrán ajustar semáforos y sugerir desvíos a través de aplicaciones de movilidad.

Luego, a media mañana, un vecino podrá usar la IA para realizar un reclamo por una luminaria rota e inmediatamente un asistente virtual le cargará el pedido de manera automática y lo derivará al área correspondiente. Además, el sistema podrá agrupar los reclamos y priorizar las zonas con mayor demanda.

Hacia el mediodía, en el centro de monitoreo urbano se procesarán imágenes de cámaras para detectar situaciones inusuales, como la acumulación de personas o vehículos detenidos, y se podrá alertar rápidamente a los operadores antes de que se vuelvan un problema mayor.

Otro de los usos de la IA por parte de los municipios es que podrán analizar datos de recolección de residuos y realizar ajustes en los recorridos para evitar zonas saturadas o mejorar la frecuencia en barrios con mayor generación de basura. Y para finalizar el día, los funcionarios podrán revisar los tableros de control con la información actualizada: en cuánto tiempo se responden los reclamos, cuáles son los puntos críticos o cómo evolucionan los servicios. Todos los datos obtenidos permitirán tomar decisiones más rápidas y precisas.

Los objetivos de DesafIA Ciudades

El plan se desarrollará en cuatro etapas: detectar los principales desafíos de cada municipio, convocar a startups tecnológicas que puedan ofrecer soluciones, implementar proyectos piloto y capacitar a funcionarios. También se pondrá en marcha una convocatoria a startups GovTech argentinas, con el objetivo de conectar innovación privada con necesidades públicas. De ese proceso surgirán al menos tres proyectos piloto que se probarán en entornos reales.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la incorporación de la IA en la gestión pública implica nuevas formas de trabajo dentro del Estado, como decisiones basadas en evidencia, apertura a la innovación y articulación con el sector privado. Además, el programa contempla capacitaciones para funcionarios, con foco en metodologías de innovación abierta y uso estratégico de datos.