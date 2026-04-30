Deportivo Riestra se impuso por 2 a 1 a Montevideo City Torque de Uruguay al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

La visita había comenzado en ventaja desde los 18 minutos, con gol del carrilero Facundo Silvera, aunque el defensor del local Juan Randazzo convirtió un doblete, a los 25 y 39 minutos de segundo tiempo, y dio vuelta el resultado. Con el triunfo, el equipo argentino llegó a la segunda posición del grupo F de la Sudamericana, con cuatro unidades, mientras que su rival se mantiene en la primera posición, con seis puntos, aunque perdió el puntaje perfecto y el invicto.

En la próxima fecha, el “Malevo” será local de Gremio de Brasil, el martes 5 de mayo a las 19:00, mientras que el conjunto uruguayo recibirá a Palestino de Chile, el miércoles 6 y en el mismo horario. La visita abrió el marcador a los 18 minutos de la primera etapa, con un tiro libre cercano al borde del área rematado por el carrilero Facundo Silvera, que puso la pelota contra el ángulo izquierdo del arquero Ignacio Arce, inmóvil.

El gol del empate llegó cuando iban 25 minutos de la primera parte, con un centro bombeado que fue rechazado defectuosamente por la defensa del conjunto visitante, permitiendo que Juan Randazzo controle la pelota con el pecho y defina bajo por el poste izquierdo del guardameta Franco Torgnascioli.

La visita se perdió un gol increíble cuatro minutos después, mediante un córner al segundo palo que, le llegó al delantero Salomón Rodríguez, luego de una pésima salida de Arce, que dejó el arco libre. El atacante uruguayo disparó de volea y hubiera convertido, pero su compañero Kevin Silva quiso asegurar el tanto a poca distancia del arco rival y término desviando la pelota por encima del travesaño.

Cuando iban 39 minutos, en un nuevo rebote luego de un centro, el delantero Gabriel Obredor paró la pelota con el pecho y filtró para Randazzo, libre en el área chica, que definió suave y cruzado, convirtiendo el 2-1. A los 12 minutos de la segunda parte, un tiro libre desde la derecha al segundo palo habilitó el cabezazo de Gabriel Obredor, que salió desviado por encima del travesaño.

La visita tuvo su primera llegada del complemento a los 24 minutos, con un control de cabeza y remate desde el costado izquierdo del área grande, con un tiro seco y potente que dio en el travesaño. Cinco minutos después, Arce tuvo otra salida en falso en un centro bajo y permitió el cabezazo del extremo Ramiro Lecchini ante el arco libre, aunque pudo reponerse y contener el disparo, que traía poca potencia.