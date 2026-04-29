Boca perdió ante Cruzeiro en Brasil y se le fue el invicto a Úbeda

Cruzeiro se impuso por 1 a 0 ante Boca Juniors en el Estadio Mineirão, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Mariano Herrón no pudo sostener el empate tras jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos y sufrió un gol agónico en los minutos finales.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el roce físico desde el inicio. Boca comenzó bien plantado, buscando controlar los ataques del equipo brasileño, pero el panorama se complicó seriamente al cierre de la primera mitad. Adam Bareiro, quien ya estaba amonestado, vio la segunda tarjeta amarilla a los 45 minutos y dejó al "Xeneize" con diez futbolistas para afrontar todo el complemento.

En el segundo tiempo, Boca se replegó y apostó a la solidez defensiva y a las intervenciones de Leandro Brey para mantener el arco en cero. Sin embargo, el asedio de Cruzeiro dio sus frutos a los 38 minutos, cuando el juvenil Néiser Villarreal logró vencer la resistencia argentina y marcar el único tanto de la noche.

Con este resultado, Boca interrumpe su buen andar en el certamen continental y deberá buscar la recuperación en los próximos compromisos para no comprometer su clasificación a la siguiente fase.

Síntesis del partido: