Donato De Santis se emocionó en vivo.

Donato De Santis fue el más reciente invitado en Otro Día Perdido, el programa que Mario Pergolini conduce en El Trece y que va por su segunda temporada luego de un primer año más que exitoso. En el ciclo de entrevistas, el conductor le realizó preguntas de todo tipo a uno de los chefs más famosos del país, sobre todo por su rol como jurado en certámenes culinarios (incluyendo MasterChef).

En determinado momento, se tocó una fibra muy sensible para el nacido en Italia: le mostraron un video cocinando junto a su madre, María Bottaccio, quien falleció en abril del 2023 a los 93 años. Una vez terminado el informe, lo enfocaron con lágrimas en los ojos y notablemente conmovido por el material.

Donato De Santis en MasterChef.

Donato De Santis se emocionó en Otro Día Perdido

“Muchas veces me han preguntado cómo hacer las pastas y cuál es su origen. Para eso hay una sola fuente: la mamma”, expone un jovencísimo Donato en el recorte, en compañía de su madre. “Ahora vamos a hacer juntos lo que es la pasta típica de la Puglia”, menciona a continuación, con su mamá completando la frase: "La orecchiette”.

Una serie de aplausos acompañaron al clímax del material, mientras que Pergolini observaba a su entrevistado ostensiblemente movilizado por toda la secuencia. “Te emocionaste, pero qué lindo poder ver a tu mamá. ¿Qué más lindo que eso? ¡Y qué juventud!", comentó.

Una vez pudo recuperar la compostura, contó: “Este programa se grabó en la cantina detrás de mi casa en Italia, la casa de mi mamá. El programa se grababa acá a pocos metros, en este estudio. Acá empecé en julio del 2000, todo en la televisión empezó acá para mí”.

Seguido a eso, deslizó: "Siempre traté de ponerlos al día de algunas cosas que sucedían, pero después me daba cuenta que ella estaba contenta de verme”. Además, rememoró la ocasión en que ella vino al país: "Vino acá para mi casamiento en el 2004. Ahora no están más, pero vinieron”.