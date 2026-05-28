El radical cambio en la vida de Donato De Santis: "Elegí"

Donato De Santis habló sobre el radical cambio que hizo en su vida.

El chef Donato De Santis compartió un profundo mensaje personal en redes sociales y habló sobre el camino espiritual que eligió hace más de tres décadas. A través de un video y un extenso posteo, el cocinero reveló cómo el budismo de Nichiren Daishonin cambió su forma de ver la vida, el trabajo y los vínculos personales.

En una publicación que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, Donato De Santis contó detalles de una faceta poco conocida de su vida y explicó que hace 30 años tomó la decisión de acercarse al budismo. "Hoy quiero contar algo un poco más personal", comenzó escribiendo el reconocido chef.

"Hace tres décadas elegí al Budismo de Nichiren Daishonin y así establecer mi nuevo y profundo camino", expresó. Según explicó, esa práctica espiritual le permitió encontrar “propósitos” y una nueva forma de ordenar distintos aspectos de su vida cotidiana

Donato De Santis habló sobre el radical cambio que hizo en su vida.

La "práctica" del budismo

En su mensaje, Donato De Santis también habló sobre cómo esa filosofía impactó en su manera de relacionarse con los demás y de afrontar las dificultades diarias. "Una manera de mirar y observar distinta. De bajar lo superficial. De ir un poco más hondo en lo que pasa y de entender la realidad en todas sus facetas", señaló. El chef aseguró que esa transformación también atravesó su trabajo y su rutina diaria. "En la cocina, en el trabajo, en los vínculos, en el día a día", enumeró.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el proceso personal que implica ese camino espiritual. "No es perfección. Es práctica. Un camino difícil y entusiasmante a la vez", escribió. La publicación cerró con la tradicional frase budista “Nam Myoho Rengue Kyo”