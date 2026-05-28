Tenía 90 años: dolor por la muerte de un actor muy famoso por sus históricos papeles.

El mundo del espectáculo atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte a los 90 años de un reconocido actor de Hollywood que formó parte de grandes clásicos del cine y la televisión. Se trata de Charles Cioffi, intérprete que construyó una extensa carrera en la pantalla grande y chica y que dejó huella en producciones históricas como Shaft y Klute.

La noticia fue confirmada por su esposa, Anne, quien informó que Charles Cioffi murió el pasado 22 de mayo en su casa de Marina del Rey, en California, rodeado de su familia. Según trascendió, el actor falleció por causas naturales.

Nacido en Nueva York, Cioffi inició su recorrido artístico sobre los escenarios teatrales y tuvo su debut profesional en el reconocido Guthrie Theater de Minneapolis antes de dar el salto definitivo a Hollywood.

Las películas y series que marcaron su carrera

A lo largo de décadas de trayectoria, Charles Cioffi participó en numerosas producciones que se transformaron en clásicos del cine y la televisión estadounidense. Entre sus trabajos más recordados aparecen las películas Shaft y Klute, el thriller protagonizado por Donald Sutherland. También integró el elenco de All the Right Moves, una de las películas más populares de Tom Cruise en los años 80. En televisión, tuvo participaciones en series históricas como Kojak, Frasier, Wings, The X-Files, NYPD Blue, Hawaii Five-O, Bonanza y The A-Team, entre muchas otras.

Tenía 90 años: dolor por la muerte de un actor muy famoso por sus históricos papeles.

El actor deja a su esposa, dos hijos y varios sobrinos y familiares cercanos. Tenía 90 años y era considerado uno de los rostros más reconocibles del cine y la TV estadounidense de las últimas décadas.