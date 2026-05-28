Los aumentos que llegan en junio 2026: transporte público, prepagas y más

Los aumentos que llegan en junio 2026 en Argentina.

A partir de junio de 2026, los argentinos enfrentarán una nueva serie de aumentos en servicios y gastos cotidianos luego de que distintos sectores activaran mecanismos automáticos de actualización vinculados a la inflación y a los costos operativos. Tras el dato de inflación de abril, que fue del 2,6% según el INDEC, comenzaron a confirmarse subas en transporte público, medicina prepaga, alquileres, colegios privados, agua, peajes y VTV.

La nueva tanda de incrementos volverá a impactar sobre el consumo y el presupuesto familiar en un contexto donde muchas actividades continúan ajustando precios de manera mensual.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya informaron nuevos aumentos para junio que llegarán hasta el 2,9%, dependiendo del plan contratado y de cada compañía. Además del ajuste sobre las cuotas, algunas firmas también aplicarán incrementos en los copagos y servicios complementarios. En lo que va de 2026, las cuotas ya acumulan subas cercanas al 10,5%, mientras que la variación interanual promedio ronda el 29,7%.

Transporte público: colectivos y subtes

Desde el 1° de junio aumentarán los boletos de colectivos en Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, además de las tarifas del subte porteño. Los incrementos oscilarán entre el 4,6% y el 4,8%.

Colectivos en Provincia de Buenos Aires:

El boleto mínimo pasará de $968,57 a $1.015,06

El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $1.141,94

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires:

El boleto mínimo de colectivo subirá de $753,74 a $788,41

El segundo tramo alcanzará los $876,05

El subte y el premetro vuelven a aumentar:

El pasaje pasará de $1.490 a $1.558,54

Continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes y usuarios registrados dentro del sistema SUBE. Además, desde el 15 de junio comenzará una nueva etapa de aumentos para las 104 líneas nacionales que conectan el Conurbano bonaerense con Capital Federal. En ese caso, el boleto tendrá otra suba adicional del 2%.

Aumentos en el transporte en junio

Alquileres

Los inquilinos que todavía mantienen contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres enfrentarán uno de los aumentos más fuertes del mes. El Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central marcará en junio una actualización anual cercana al 78%. En paralelo, los contratos más recientes —que ajustan cada cuatro o seis meses por inflación— también registrarán aumentos acumulados según el índice de precios.

Aumentos de junio confirmados

Colegios privados

Las escuelas privadas con aporte estatal aplicarán nuevas subas desde junio.

En Provincia de Buenos Aires:

las cuotas aumentarán entre 4% y 5%

En CABA:

los incrementos rondarán el 5%

Las actualizaciones responden principalmente al traslado de los últimos acuerdos salariales docentes.

Qué servicios aumentan en junio

Agua

Las tarifas de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverán a subir durante junio dentro del esquema de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno Nacional. El incremento será de hasta el 3%, aunque seguirán vigentes la tarifa social y descuentos para usuarios de menores ingresos. El esquema actual de ajustes se mantendrá al menos hasta agosto de 2026.

Peajes

Los peajes porteños también tendrán nuevos valores desde junio.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Los autos de hasta dos ejes pagarán $4.518,33 en horario normal

En hora pico el valor llegará a $6.403,21

En la autopista Illia:

El peaje para vehículos livianos ascenderá a $1.882,44

Los aumentos forman parte del esquema de actualización automática implementado por el Gobierno porteño.

VTV: nuevos valores en Provincia y Ciudad

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) también aumentará en junio tanto en Provincia de Buenos Aires como en CABA.

En Provincia de Buenos Aires:

autos particulares: $96.968

$96.968 motos: $36.469

En CABA:

autos: $75.756,89

$75.756,89 motocicletas: $28.484,61

Además, circular con la VTV vencida implicará multas superiores a los $41.000.