Cuánto aumentan los alquileres en junio 2026, según el índice del contrato

Aumentan los alquileres en junio 2026

Los alquileres de vivienda volverán a aumentar en junio y los incrementos dependerán del tipo de contrato firmado y del índice de actualización pactado entre inquilinos y propietarios. En la actualidad conviven distintos esquemas de ajuste debido a los cambios normativos que atravesó el mercado inmobiliario argentino en los últimos años.

De esta manera, los aumentos pueden variar fuertemente según la fecha de inicio del contrato y la fórmula acordada para actualizar el valor mensual.

Qué contratos siguen vigentes según cada ley

Actualmente, muchos alquileres todavía se encuentran bajo regímenes anteriores a la desregulación implementada por el Gobierno nacional. Por un lado, continúan vigentes contratos firmados antes del 17 de octubre de 2023, que se rigen por la ley 27.551. En esos casos, el ajuste se realiza una vez por año utilizando el Índice para Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central.

También siguen activos contratos celebrados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, alcanzados por la ley 27.737. Allí las actualizaciones deben realizarse cada seis meses utilizando el Coeficiente Casa Propia (CCP).

En cambio, los contratos firmados desde el 30 de diciembre de 2023 quedaron bajo el DNU 70/23 impulsado por Javier Milei, que habilitó la libre negociación entre las partes tanto para la frecuencia de actualización como para el índice utilizado. Desde entonces, el esquema más utilizado pasó a ser el ajuste trimestral o cuatrimestral por inflación medida a través del IPC del INDEC.

Aumentos en junio 2026

Cuánto aumentan los alquileres con ajuste trimestral por IPC

Muchos contratos que comenzaron el 1° de marzo de 2026 —o que tuvieron allí su último ajuste— deberán actualizarse nuevamente desde el 1° de junio. En estos casos aparece una dificultad habitual: todavía no se conoce el índice de inflación de mayo, que recién será publicado por el INDEC el 11 de junio.

Hasta el momento, ya se conocen:

inflación de marzo: 3,4%

inflación de abril: 2,6%

Con esos datos y una estimación provisoria para mayo, las calculadoras inmobiliarias proyectan una suba acumulada cercana al 8,8%, aunque el porcentaje definitivo dependerá del índice oficial que se publique en junio.

Por este motivo, muchos propietarios e inquilinos suelen acordar alternativas temporales:

postergar el ajuste algunos días

pagar inicialmente sin aumento y luego compensar la diferencia

utilizar directamente los últimos tres índices ya publicados

Cuánto aumentan los alquileres

Cuánto suben los alquileres con los últimos tres IPC conocidos

En los contratos donde las partes acuerdan tomar los últimos tres índices publicados por el INDEC, el cálculo ya puede realizarse de forma exacta. En ese caso, las subas acumuladas corresponden a:

febrero: 2,9%

2,9% marzo: 3,4%

3,4% abril: 2,6%

La actualización total alcanza así el 9,12%.

Con ese porcentaje, un alquiler que actualmente cuesta $850.000 pasará a ubicarse en:

$927.552 mensuales durante junio, julio y agosto 2026.

Alquileres con ICL: aumentos cercanos al 78%

Los contratos más antiguos, que todavía continúan bajo la ley 27.551, enfrentarán uno de los incrementos más fuertes del mes. El Índice para Contratos de Locación (ICL) marcará en junio una actualización anual cercana al 78%, lo que vuelve a generar una fuerte presión sobre los ingresos de los inquilinos que aún mantienen ese tipo de acuerdos.

Cómo calcular el próximo ajuste del alquiler

Actualmente existen calculadoras online que permiten estimar el nuevo valor mensual del contrato.

Para obtener el cálculo, normalmente se deben ingresar:

Fecha de inicio del contrato

Valor inicial del alquiler

Índice pactado

Frecuencia de actualización

Con esos datos, el sistema estima automáticamente el nuevo monto para el siguiente período.

Cuánto cuestan hoy los alquileres en CABA

Según el último informe de Zonaprop, los valores publicados de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires continúan mostrando subas mensuales.

Los precios promedio relevados durante abril fueron:

Monoambiente de 40 m²: $728.759

Departamento de dos ambientes: $834.178

Departamento de tres ambientes: $1.122.961

El informe además señala que los alquileres en Capital Federal aumentaron: