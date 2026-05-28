Por qué pueden faltar bebidas durante esta semana en los supermercados

La cámara argentina de bebidas no alcohólicas advirtió una protesta impulsada por el Sindicato de Choferes de Camiones está generando dificultades en el abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país y podría provocar demoras y faltantes en las entregas de estos productos.

Así lo alertó la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA), la entidad que agrupa a las principales empresas del sector, mediante un comunicado que dio a conocer en las últimas horas. "Un reclamo impulsado por el Sindicato de Choferes de Camiones está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país", señaló el texto difundido por la cámara patronal.

Según agregó CADIBSA, "las compañías de transporte y distribución de carga del sector se encuentran trabajando con responsabilidad y de manera coordinada para contribuir a una pronta solución del conflicto y minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento".

En ese marco, la cámara que agrupa a las empresas del sector advirtió que "esta situación, ajena a la voluntad de las empresas, podría ocasionar demoras en las entregas y eventuales faltantes de productos".

Pablo Moyano, secretario General Adjunto de Camioneros, explicó que la protesta se debe a la falta del pago de presentismo y de los aumentos de los adicionales para los choferes del sector, y señaló que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.

Cuánto cobran los choferes de Camioneros en mayo 2026

Los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 cobran desde mayo de 2026 con una nueva actualización salarial acordada entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias FADEEAC, FAETYL y CATAC.

La negociación paritaria estableció un incremento acumulado del 10,1% para el período marzo-agosto de 2026, distribuido en seis tramos consecutivos: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio y agosto.

Además, el acuerdo incluyó una suma fija no remunerativa de $53.000 en marzo, de los cuales $49.471 fueron incorporados al salario básico desde abril. También se fijó una cláusula de revisión salarial para junio, atada a la evolución de la inflación.

Con la entrada en vigencia de la planilla salarial 242 del CCT 40/89, los salarios básicos mensuales para conductores quedaron definidos de la siguiente manera:

Conductor de Primera Categoría: $1.001.071,98.

$1.001.071,98. Conductor de Segunda Categoría: $983.232,49.

$983.232,49. Conductor de Tercera Categoría: $965.374,95.

La escala también actualizó el valor de las horas extras. Para un chofer de Primera Categoría, la hora extra al 50% quedó en $7.820,87 y al 100% en $10.427,83. El convenio además establece condiciones especiales para el Día del Trabajador Camionero, celebrado cada 15 de diciembre. Ese día debe abonarse con un recargo del 100%, mientras que si coincide con sábado o domingo y el trabajador presta tareas, el adicional asciende al 200%.