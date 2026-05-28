Selección Argentina: aumenta la presión de un gigante de Europa para fichar al Cuti Romero después del Mundial

Romero es uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad.

A pesar de la lesión a mediados de abril que lo dejó afuera de la temporada y que todavía complica su disponibilidad para el debut de la Selección Argentina contra Argelia en el Mundial 2026, lo cierto es que Cristian Romero es un defensor que cualquier club querría tener. La seguridad que brinda su marca lo ha convertido en uno de los nombres más buscados, en especial ante la difícil situación que atraviesa el Tottenham en la Premier League.

El equipo inglés estuvo a punto de irse al descenso en el cierre de temporada y necesitó de una ajustada victoria sobre Everton en la última fecha para asegurarse la permanencia, lo que pone en evidencia los problemas del club. La combinación de ese factor con el recelo que quedó en el hincha por el viaje del “Cuti” a Córdoba en la previa a dicho encuentro ha dejado una herida que podría determinar la salida del central.

Si bien tiene contrato con los “Spurs” hasta mediados del 2029, lo cierto es que la presión de uno de los gigantes del fútbol español podría derivar en una despedida adelantada. De acuerdo con filtraciones que llegaron desde España, el Atlético de Madrid tiene al central cordobés como uno de sus objetivos prioritarios para el mercado de pases e incluso habría acelerado las gestiones para hacerse con su pase.

Para el equipo de Diego Simeone, Romero reúne no solo un notable perfil competitivo, sino también un carácter de liderazgo que necesita la defensa colchonera para aumentar su jerarquía en la siguiente temporada. Ahora bien, a pesar de los intereses que puedan surgir desde Madrid y otros equipos europeos, lo cierto es que el Tottenham tiene planeado sostener a uno de sus máximos referentes para afrontar la recuperación después de salvarse del descenso.

Conviene recordar que el “Cuti” tiene un valor actual en el mercado que ronda los 50 millones de euros, a lo que se suma la cláusula de rescisión de su contrato, la cual rondaría los 60 millones para clubes españoles. Esto se debe a que el Tottenham ha puesto valores diferenciados en dos cláusulas distintas según el posible comprador, de manera tal de desincentivar la intención de compra por parte de sus principales rivales a nivel internacional y también dentro de la Premier League.

El central jugó 32 partidos en esta temporada.

El posible reemplazante de Romero

Independientemente de lo que suceda con el futuro de Romero en el Tottenham, lo cierto es que los “Spurs” tendrían cubierta la posible salida del cordobés con otro integrante de la Selección Argentina. Se trata de Marcos Senesi, quien se despidió del Bournemouth en la última fecha y tendría un acuerdo de palabra con el cuadro londinense para sumarse al plantel a partir de la siguiente temporada.