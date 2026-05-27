China dice que relaciones con Panamá no deben estar sujetas a injerencia de terceros, informa Xinhua

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo que Pekín está dispuesto ‌a profundizar la cooperación ‌práctica con Panamá e instó al país centroamericano a salvaguardar los derechos de las empresas chinas durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, informó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Wang, que se reunió con Martínez-Acha ​al margen de ⁠una reunión del Consejo de Seguridad de ‌las Naciones Unidas en Nueva York, dijo ⁠que las relaciones entre China ⁠y Panamá no deberían estar sujetas a la injerencia de terceros, informó Xinhua, en referencia a la ⁠presión ejercida por Estados Unidos sobre las ​infraestructuras vinculadas a China cerca del ‌Canal de Panamá, por el ‌que transita el 5% del comercio marítimo mundial.

La ⁠reunión se produce tras meses de tensión sobre el futuro de dos terminales de contenedores clave en Balboa y Cristóbal, situadas cerca de las ​entradas ‌del canal al Pacífico y al Atlántico, pero que operan de forma independiente de la propia vía navegable.

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A finales de enero, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el ⁠marco legal en el que se basaba una concesión de 1997 —y una prórroga de 2021— que permitía a Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, operar las terminales.

Las autoridades de China y Hong Kong han ‌manifestado su oposición a la sentencia contra las concesiones portuarias de CK Hutchison, calificándola de "acto de mala fe".

La cancelación se produjo tras la presión de Estados Unidos para frenar la influencia china en torno al ‌canal.

CK Hutchison, que gestionó los puertos durante casi 30 años, ha acusado a las autoridades panameñas de confiscar ilegalmente ‌sus propiedades ⁠y ha iniciado un arbitraje internacional contra el país, reclamando una indemnización por ​daños y perjuicios de más de 2.000 millones de dólares.

Con información de Reuters