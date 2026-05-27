Riquelme propone la "Ciudad del Socio" en su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme presentó el miércoles su candidatura a la presidencia del Real Madrid con promesas de piscinas, pistas de pádel y una lucha por el alma del club, en lugar de soluciones rápidas para poner fin a una sequía de títulos que dura ya dos años.
El magnate de las energías renovables, que se enfrenta a Florentino Pérez en las primeras elecciones presidenciales del Real Madrid en 20 años en las que hay un rival, presentó planes para transformar el campo de entrenamiento del club en Valdebebas, a las afueras de la capital española, en la "Ciudad del Socio".
El proyecto, según Riquelme, convertiría la zona en un gran centro social para los socios del Madrid, con un hotel exclusivo, piscinas, un gimnasio, pistas de tenis y pádel, canchas de baloncesto, campos de fútbol y actividades diseñadas para acercar a los aficionados a un club que, según él, se ha alejado de ellos.
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Los planes también incluyen un arena para el equipo de baloncesto del Real Madrid que también serviría como sala de conciertos, con capacidad para 15.000 espectadores.
Riquelme no ha revelado cuánto costaría el nuevo complejo, ni cómo lo financiaría el club.
También se comprometió a reducir las cuotas de afiliación en un 50% y dijo que pondría a disposición 10.000 abonos de temporada mediante un sorteo, dando a los más de 100.000 socios del club la oportunidad de convertirse en abonados a través de un sorteo en lugar de "estar años en lista de espera".
Su propuesta choca de frente con la iniciativa planteada por Pérez el pasado mes de noviembre de crear una filial que permitiría a inversores externos adquirir una participación de alrededor del 5% en el club, descrito en el texto como el club de fútbol más valioso del mundo.
Riquelme dijo que rechaza el plan y acusó a Pérez de buscar la "privatización" del club.
La propuesta de Pérez aún no se ha llevado a cabo y requeriría que los socios aprobaran una modificación de los estatutos del club en una junta general extraordinaria.
"Entre los años 50 y 80 los socios se sentían orgullosos de que el club fuese de todos los madridistas. Entre 2004 y 2026 el Real Madrid ha perdido cualquier opción y se ha ido debilitando que sea de sus socios", dijo Riquelme.
"Ahora viene con la privatización. Si quedaba algún mínimo de dudas de que es de los socios, va a dejar de serlo".
Con información de Reuters