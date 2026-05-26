Siete personas fallecen en Francia por causas relacionadas con la ola de calor

Un trabajador rocía agua a las personas que pasan por el parque Buttes Chaumont durante una jornada de calor intenso en París, Francia.

Siete personas han fallecido en Francia, de ‌forma directa ‌o indirecta, a causa de la ola de calor, según declaró el martes la viceministra de Energía francesa, Maud Bregeon, ​un día ⁠después de que el ‌servicio meteorológico nacional ⁠registrara el día ⁠de mayo más caluroso de la historia de Francia.

• ⁠Cinco de las siete ​víctimas mortales se ‌ahogaron en lagos, ‌ríos o playas, según ⁠Bregeon.

• El Gobierno ha ordenado a las autoridades locales que tomen ​medidas ‌para proteger a la población durante los eventos deportivos, añadió.

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• Francia lleva registrando temperaturas superiores ⁠a la media desde el sábado.

• La mayor parte de Bretaña se encuentra bajo una alerta de nivel naranja emitida por el servicio ‌meteorológico Météo France, que prevé que las temperaturas alcancen los 36 grados centígrados el martes por la ‌tarde.

• Se prevé que la ola de calor continúe el ‌miércoles ⁠y el jueves, según informó Meteo France ​en su página web.

Con información de Reuters