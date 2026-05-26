Alerta violeta por niebla: demoras y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Ezeiza

La intensa niebla que cubre la zona del Aeropuerto Internacional de Ezeiza generó este martes complicaciones que derivaron en demoras, cancelaciones y desvíos de vuelos, que afectaron al menos catorce servicios. El fenómeno, que se presenta de manera intermitente, llegó a reducir la visibilidad a casi cero en algunos momentos, lo que obligó a la terminal aérea a operar bajo Categoría II (CAT II). En este régimen, son los propios comandantes quienes deben decidir si aterrizan o no, en función de las condiciones de seguridad.

De esta manera, seis vuelos permanecen demorados, dos fueron desviados hacia aeropuertos alternativos como Aeroparque, Córdoba o Montevideo, y seis cancelados, todos correspondientes a la compañía Flybondi, según confirmaron fuentes aeroportuarias.

En este contexto, las operaciones bajo CAT II, reguladas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), exigen márgenes de seguridad estrictos y procedimientos automatizados. La viabilidad de un aterrizaje con visibilidad reducida depende de la conjunción de tres factores: la infraestructura aeroportuaria, que en Ezeiza cuenta con sistemas ILS con capacidad teórica para CAT III; la certificación de las aeronaves, que deben disponer de redundancia de sistemas y equipamiento específico; y la habilitación de los pilotos, quienes requieren entrenamiento anual en simuladores para operar en condiciones críticas.

De este modo, aun cuando el aeropuerto se mantiene operativo, no todos los servicios pueden aterrizar allí, lo que lleva a que algunos vuelos demoren su arribo o se desvíen a aeropuertos alternativos a la espera de mejoras meteorológicas. La situación se enmarca en la alerta violeta por niebla, que advierte sobre la reducción de visibilidad y sus consecuencias en la seguridad del transporte aéreo.

Pronóstico del tiempo extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días de la semana corta. Se espera que se mantenga la nubosidad y las bajas temperaturas:

Miércoles 27: el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se mantendrá fresca entre los 11°C de mínima y los 16°C de máxima.

Jueves 28: la temperatura comenzará en los 13°C de mínima y se elevará hasta alcanzar 17°C de máxima, mientras que el cielo estará mayormente nublado.

Viernes 29: continuará la nubosidad y la temperatura se encontrará entre una mínima de 14°C y una máxima de 17°C.