Santiago Cúneo reveló el secreto desconocido sobre Miguel Wiñazki: "Me pasaron"

Santiago Cúneo reveló el secreto desconocido sobre Miguel Wiñazki.

A través de sus plataformas digitales, el periodista Santiago Cúneo lanzó un feroz ataque contra su colega Miguel Wiñazki. Con un nivel de agresividad sin precedentes, el conductor repudió una reciente columna del analista y expuso su total hipocresía frente a la crisis social que atraviesa la Argentina por las políticas del actual Gobierno.

El escándalo estalló tras la publicación de un video en las redes sociales. Frente a la cámara, el dirigente peronista desató toda su furia contra Wiñazki. "Hola 'Wiñasco', ¿cómo andás? ¿Qué hacés, rata inmunda?", arrancó con total brutalidad.

Acto seguido, vinculó el trabajo de su colega con los años más oscuros del país. "Me pasaron un artículo del pasquín donde escribís con letra de sangre, de la dictadura genocida, con esa particularidad tuya de nutrirte de las salas de tortura", disparó sin ningún tipo de filtro.

Santiago Cúneo y Miguel Wiñazki

Su bronca contra Wiñazki

Lejos de calmar su enojo, Santiago Cúneo apuntó directo contra el silencio cómplice del comunicador ante el brutal ajuste estatal. "Claro, vos sos una bolsa de porquería. El genocidio social, la muerte de jubilados, la desaparición de hospitales y el quiebre de las universidades te parece bien porque el Presidente se declara sionista", sentenció con suma firmeza. "Resulta que la violación de la seguridad presidencial para vos es una invasión a la privacidad. Pero cuando a Cristina le pasaron los audios con insultos para Parrilli, no te pareció una violación a la intimidad", agregó.

Finalmente, Cúneo coronó su catarata de agravios con un mensaje letal sobre el futuro del poder de turno. "Les queda muy poco. Y no por mostrar lo que son. Les queda muy poco porque el pueblo argentino va a cobrar Justicia", remató.