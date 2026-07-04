Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una boda repleta de estrellas en Nueva York

Un seguidor de Taylor Swift luce pulseras de la amistad a las afueras del Madison Square Garden

La megaestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casaron, anunció el viernes la publicista de la cantante, mientras los invitados asistían a una celebración repleta de estrellas en el Madison Square Garden de Nueva York que ‌coronó una historia de amor de tres años.

"JUST&T MARRIED!" ("¡Recién ‌casados!") apareció en pantallas gigantes en el exterior del recinto deportivo de Manhattan. La publicista de Swift confirmó por correo electrónico que la artista ganadora del Grammy se había casado con la estrella de los Kansas City Chiefs.

El comediante Adam Sandler ofició la ceremonia, indicó el comunicado de la publicista bajo el titular "¡Taylor Swift y Travis Kelce se han casado!". El comunicado describió a Sandler como amigo de la pareja.

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El hermano de Taylor Swift, Austin, ejerció como "hombre de honor", y el hermano de Kelce, la exestrella del fútbol americano Jason Kelce, fue el padrino, según el comunicado.

La novia y el novio lucieron atuendos creados por Christian Dior y Swift eligió joyas de Cartier, de acuerdo con el comunicado. No se difundieron fotografías.

Estrellas ​como Jennifer López, Ed Sheeran, Jimmy Fallon ⁠y Abby Wambach fueron vistas entrando al Garden en una jornada sofocante en la que las temperaturas superaron los 38 ºC. Hugh Grant, ‌Jason Sudeikis y Ethan Hawke también ingresaron al recinto.

Curiosos, entre ellos seguidores conocidos como "Swifties", se esforzaban por captar un ⁠vistazo de la multitud de celebridades en el evento apodado "la boda real de Estados ⁠Unidos" y celebrado bajo fuertes medidas de seguridad en un lugar situado sobre uno de los principales centros de transporte de Nueva York. Una seguidora mostró una pulsera de la amistad rosa y blanca que decía "Equipo de la novia". Otra sostenía un cartel hecho a mano que daba un ⁠giro a una letra de Swift. "Karma es el chico de los Chiefs, que viene directamente al MSG", decía.

Jenntry Vaughn, de 14 ​años, procedente de Michigan, y su madre Danielle se detuvieron a mirar el letrero de recién casados. "La ‌seguimos porque la queremos muchísimo", dijo Jenntry. "Es bastante genial".

Jane Lowry, una estudiante ‌de secundaria de 15 años de Texas que estaba de vacaciones en Nueva York, trepó a un andamio al otro lado ⁠de la calle para intentar ver a las celebridades que llegaban.

"Quería ver a Taylor Swift porque me gusta mucho su música", dijo Lowry, y añadió que desde su posición sólo había visto a dos jugadores de fútbol americano.

Swift ha documentado sus romances y rupturas en su música, y Lowry dijo que esperaba con interés los lanzamientos de álbumes de la cantante durante su matrimonio. "Creo que escribirá algunas canciones lindas sobre esto", dijo.

Las luces en ​lo alto del Empire ‌State Building se tiñeron de celeste el viernes por la noche, un guiño al dicho de que llevar "algo azul" en una boda trae buena suerte, según una cuenta en redes sociales del emblemático edificio.

DÍAS DE MONTAJE

Trabajadores pasaron varios días esta semana descargando comida y escenografía en el icónico recinto de Manhattan para un gran evento que había estado rodeado de secretismo. Medios estadounidenses informaron que la pareja había invitado a más de 1.000 personas a celebrar al inicio de un largo fin de semana festivo ⁠en el que el país conmemora el 250º aniversario de su Declaración de Independencia del dominio británico.

La pareja dijo el jueves a través de una publicista que esta semana había donado 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas de la ciudad y de otros lugares.

La historia de amor de la pareja comenzó en 2023, cuando Kelce intentó sin éxito conocer a Swift entre bastidores en uno de sus conciertos, pero logró captar su atención y conmoverla al contar su decepción en un podcast. Ambos tienen 36 años.

A medida que la relación creció, aparecieron juntos públicamente en los conciertos de ella, en los partidos de sus Kansas City Chiefs y en "Saturday Night Live", lo que condujo a un anuncio de compromiso en Instagram en agosto de 2025 que decía: "Tu profesora ‌de inglés y tu profesor de educación física se van a casar".

Una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, la autora de "Love Story" y "Shake It Off" ha ganado 14 premios Grammy y batido récords con una gira mundial de conciertos que la convirtió en multimillonaria.

Kelce, uno de los jugadores más conocidos de la National Football League, ayudó a los Kansas City Chiefs a ganar tres Super Bowls junto al mariscal de campo estrella Patrick Mahomes. También copresenta el popular podcast de deportes y cultura pop "New Heights".

El deportista intentó conocer a Swift por primera vez después de que ella actuara en ‌el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, la casa de los Chiefs, como parte de su Eras Tour, una retrospectiva de sus dos décadas de carrera. No consiguió pasar los controles de seguridad y dijo en su podcast que estaba "un poco dolido" por no haber tenido la oportunidad de conocer a Swift y ‌darle una pulsera de la amistad ⁠con su número de teléfono.

Swift quedó encantada y contó en un episodio posterior de "New Heights" que el gesto le recordó a "una película de John Hughes de los años 80, y él estaba como parado fuera de mi ventana con ​un radiocasete, diciendo algo como: 'Quiero salir contigo'".

Dijo que pensó: "Si este tipo no está loco, que es un gran si, esto es más o menos sobre lo que he estado escribiendo canciones y queriendo que me pasara desde que era adolescente".

Con información de Reuters