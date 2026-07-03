La UE debería tener en cuenta la voladura del Nord Stream al debatir la adhesión de Ucrania, dice Rusia

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, asiste a una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, en el Kremlin, Moscú (Rusia)

​El Kremlin dijo el viernes que la Unión Europea debería tener en cuenta la ‌presunta implicación de ‌Ucrania en las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022 a la hora de decidir si concede a Kiev la adhesión a la UE.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hizo estas declaraciones después de ​que la Fiscalía ⁠Federal alemana imputara a un exoficial del ‌ejército ucraniano en relación con las ⁠explosiones. El hombre, identificado ⁠únicamente como Serhii K., fue acusado de ser coautor de un crimen de guerra y de actuar ⁠en nombre de entidades estatales ucranianas.

Las ​autoridades de Kiev afirmaron el jueves ‌que no disponían de ‌información suficiente sobre el caso para responder ⁠en detalle a las acusaciones de la fiscalía alemana.

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Peskov dijo que el caso ponía de manifiesto la implicación del Estado ucraniano en ​lo que ‌calificó de "acto terrorista dirigido contra infraestructuras críticas de la Unión Europea".

"Esto es muy significativo y, naturalmente, todos los países de la UE deben tener en cuenta este ⁠caso a la hora de debatir las perspectivas de adhesión de Ucrania a la UE, el estrechamiento de los lazos con la UE, etcétera", declaró Peskov a la prensa.

Las explosiones dañaron el gasoducto Nord Stream 1, una ruta vital para las ‌exportaciones de gas ruso a Europa, así como el ramal Nord Stream 2, que aún no había entrado en servicio.

Moscú lleva tiempo acusando a Kiev de estar detrás de las explosiones, que ‌se produjeron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de ‌2022. Kiev ⁠niega haber ordenado, llevado a cabo o participado oficialmente en las explosiones.

Rusia ​y los países occidentales han calificado las explosiones de sabotaje.

Con información de Reuters