La UE debería tener en cuenta la voladura del Nord Stream al debatir la adhesión de Ucrania, dice Rusia

El Kremlin dijo el viernes que la Unión Europea debería tener en cuenta la presunta implicación de Ucrania en las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022 a la hora de decidir si concede a Kiev la adhesión a la UE.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hizo estas declaraciones después de que la Fiscalía Federal alemana imputara a un exoficial del ejército ucraniano en relación con las explosiones. El hombre, identificado únicamente como Serhii K., fue acusado de ser coautor de un crimen de guerra y de actuar en nombre de entidades estatales ucranianas.
Las autoridades de Kiev afirmaron el jueves que no disponían de información suficiente sobre el caso para responder en detalle a las acusaciones de la fiscalía alemana.
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Peskov dijo que el caso ponía de manifiesto la implicación del Estado ucraniano en lo que calificó de "acto terrorista dirigido contra infraestructuras críticas de la Unión Europea".
"Esto es muy significativo y, naturalmente, todos los países de la UE deben tener en cuenta este caso a la hora de debatir las perspectivas de adhesión de Ucrania a la UE, el estrechamiento de los lazos con la UE, etcétera", declaró Peskov a la prensa.
Las explosiones dañaron el gasoducto Nord Stream 1, una ruta vital para las exportaciones de gas ruso a Europa, así como el ramal Nord Stream 2, que aún no había entrado en servicio.
Moscú lleva tiempo acusando a Kiev de estar detrás de las explosiones, que se produjeron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Kiev niega haber ordenado, llevado a cabo o participado oficialmente en las explosiones.
Rusia y los países occidentales han calificado las explosiones de sabotaje.
Con información de Reuters