La Rioja llamó a fortalecer una agenda regional frente al impacto del modelo económico nacional

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, participó de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, realizada en Santiago del Estero, donde representantes de las diez provincias de la región debatieron más de 120 iniciativas orientadas al desarrollo productivo, la integración regional y el fortalecimiento de las políticas públicas. En ese marco, la funcionaria llamó a consolidar una posición común para reclamar cambios en el rumbo económico nacional.

Durante el encuentro, Madera sostuvo que las provincias del Norte Grande deben fortalecer su representación política para defender los intereses regionales y advirtió sobre el impacto que, según afirmó, generan las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

"Hemos podido acordar la necesidad de comenzar a levantar bien fuerte la voz del Norte argentino para que el Gobierno nacional entienda que el modelo económico que eligió está causando daños concretos en las políticas de salud, educación y seguridad, pero especialmente en el desarrollo de las economías regionales", expresó.

La vicegobernadora señaló que el actual esquema económico "se aleja de la producción, el trabajo, el turismo y la generación de empleo", y consideró que las dificultades que atraviesan sectores estratégicos como las universidades públicas, el turismo y las economías regionales responden a un modelo que "no contempla las necesidades del interior profundo".

En ese sentido, remarcó la necesidad de consolidar una agenda regional que permita fortalecer el federalismo y otorgar mayor protagonismo al Norte Grande en las decisiones nacionales.

Además del posicionamiento político, durante la sesión plenaria la delegación riojana impulsó distintas iniciativas de alcance regional vinculadas al desarrollo de las provincias del norte argentino. Entre los proyectos presentados se encuentra la recomendación para promover una Ley de Educación Vial Obligatoria en todos los niveles educativos, tomando como referencia la normativa vigente en La Rioja.

También fueron impulsadas propuestas para crear el Programa Regional "Pasaporte Turístico Norte Grande", un Centro de Escucha Móvil destinado a la atención en salud mental, un Programa Regional de Vivienda Social Sustentable y un Observatorio Regional de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Asimismo, la representación riojana acompañó un proyecto de repudio institucional relacionado con las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que involucran al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni.

La delegación de La Rioja estuvo integrada por los diputados Federico Sbiroli, Gonzalo Becerra, Luis Rojo, Carla Aliendro, Sofía Laso, Omar Castro, Antonio Veragua, Noelia Oros, Yamil Sarruf, Fabián Gauna y Kelina Rodríguez, quienes participaron de los debates junto a representantes de las demás provincias que conforman el bloque regional.