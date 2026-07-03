Milei ajusta el Gabinete y busca reflotar su agenda de reformas en el Congreso

Tras la traumática salida de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei y su hermana Karina reorganizan la estructura del poder para reactivar la agenda de reformas en el Congreso, entre ellas, la reforma electoral. Para lograr con esos proyectos clave el Gobierno reestructuró el esquema de poder y empoderó a Diego Santilli como flamante jefe de Gabinete. El nuevo ministro coordinador será el encargado de buscar consensos en el parlamento junto a la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich a fin de aprobar iniciativas clave para el rumbo que el oficialismo busca imprimirle al país. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.