Tras la traumática salida de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei y su hermana Karina reorganizan la estructura del poder para reactivar la agenda de reformas en el Congreso, entre ellas, la reforma electoral. Para lograr con esos proyectos clave el Gobierno reestructuró el esquema de poder y empoderó a Diego Santilli como flamante jefe de Gabinete. El nuevo ministro coordinador será el encargado de buscar consensos en el parlamento junto a la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich a fin de aprobar iniciativas clave para el rumbo que el oficialismo busca imprimirle al país. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei ajusta el Gabinete y busca reflotar su agenda de reformas en el Congreso
El Presidente y su hermana Karina reacomodaron las fichas en la cúpula del Gobierno tras la salida de Adorni. El flamante jefe de Gabinete Diego Santilli acumula poder para avanzar con proyectos clave en el parlamento.
Hace 10 minutos
Milei eliminó el Ministerio del Interior y empoderó Santilli para presionar al Congreso
El Presidente transfirió todas las competencias de Interior a la Jefatura de Gabinete. El flamante ministro coordinador concentrará la relación con las provincias, la negociación con el Congreso y el manejo de áreas estratégicas en una reforma que redefine el funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Hace 1 hora
Por qué la caída de los salarios es clave en el plan de Milei
Un informe del Banco Provincia muestra que los ingresos reales cayeron 6% desde 2023. No solo influyen las paritarias por debajo de la inflación. También que se destruyen empleos bien pagos y se crean puestos con baja remuneración.
Si Javier Milei logra la reelección y su modelo económico tiene continuidad sin desvíos más allá de 2027, lo más probable es que en la Argentina siga cayendo el empleo registrado y el salario real. Es la conclusión que surge del análisis de datos oficiales sobre los sectores que crecen y de los que caen como consecuencia del programa económico, y del desglose de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los asalariados registrados desde el inicio del gobierno libertario.
Hace 1 hora
El plan de Milei para suspender las PASO, romper al PJ y lograr la reelección en 2027
El Gobierno está confiado en lograr los votos para sacar la reforma electoral: les dará a los gobernadores la posibilidad de listas colectoras para ir con Milei en la boleta. Sin internas abiertas, el peronismo en plena crisis sufre un problema importante.
Con el cambio del jefe de Gabinete y con la idea de superar una grave crisis política, el Gobierno comenzó su camino para la reelección de Javier Milei. Con ese norte, ya trabajan varias áreas en la columna vertebral de ese plan: realizar una reforma política definitiva.
Hace 1 hora
En pleno invierno, LLA busca descongelar el vaciamiento de Zona Fría en el Senado
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue a la Cámara alta a plantear la intención del oficialismo de reactivar el texto, que tiene media sanción de Diputados y le sacaría el subsidio de gas a distritos de la Patagonia, Mendoza y el sur bonaerense. Las negativas y los aliados en duda.
Tras la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, el gobierno de Javier Milei buscó mostrar síntomas de reactivación de la relación con el Congreso y anunció la intención del Ejecutivo de avanzar con la reforma política, las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal y las modificaciones al régimen de Zona Fría. El oficialismo busca reactivar el proyecto que quita de subsidios al gas a distritos de la Patagonia, Mendoza y el sur bonaerense, en un invierno que hoy vivió su amanecer más frío del año.
Hace 11 horas
Pobreza y "crisis de malnutrición": a contramano de Milei, FAO pide reforzar octógonos
Mientras la pobreza y la inseguridad alimentaria vuelven a crecer, la FAO alertó que derogar la ley de etiquetado frontal reduciría el acceso de la población a información clara sobre los alimentos. En la escasez, los consumidores también perderían una herramienta clave.
Hace 11 horas
Advierten que la recuperación de la actividad dependerá del salario real
Las consultoras se dividen entre las que ven con optimismo la marcha de la economía en los próximos meses y las que, al contrario, son pesimistas o prefieren mostrar cautela.
Hace 14 horas
La represión y el vaciamiento de la CNEA fue denunciada ante un organismo internacional
Los trabajadores de la CNEA Bariloche le entregaron una carta al número dos del Organismo Internacional de Energía Atómica, Hua Liu, en la que denunciaron los despidos de 61 trabajadores y la última represión de la GNA.
Hace 15 horas
La importación de cerdo fue récord en lo que va de este siglo
Los precios de la carne vacuna impulsan un cambio en el consumo. El cerdo consolida su crecimiento con valores más competitivos y mejores perspectivas. Sin embargo, la carne no es precisamente nacional.
Hace 16 horas
Realizarán un festival frente a la planta de Fate en apoyo a los despedidos
El evento será el domingo y tocarán figuras de la música como Gaspar Benegas, Dani Lescano y Malena D’Alesio, además de integrantes de Las Manos de Filippi y Los Gedes.
Hace 17 horas
Por qué sube el dólar: la economista que más odia Milei reveló los tres riesgos para 2027
El ingreso de divisas por exportaciones permitió sostener la estabilidad financiera y mejorar las reservas netas, aunque la salida de dólares por atesoramiento, turismo, intereses y giro de utilidades limita la capacidad de acumulación del Banco Central.
Hace 18 horas
Aceites, lácteos y huevos subieron en promedio 2% durante la quinta semana de junio
Un relevamiento privado mostró que los alimentos y bebidas no registraron variaciones promedio en la quinta semana de junio, aunque algunos productos básicos continuaron con aumentos por encima del promedio.
Hace 18 horas
La CGT contra Milei por querer cambiar la Ley de Tierras: "Entrega inédita"
La central obrera cargó contra Milei por querer modificar la legislación actual, que impide a personas y empresas extranjeras obtener más del 15% del total de tierras a nivel nacional, municipal o provincial.
Hace 18 horas
Los almacenes reciben listas de precios con aumentos que duplican a la inflación
Los comercios minoristas del AMBA reciben listas de precios que difieren del promedio inflacionario que celebra el Gobierno. La realidad de la calle vuelve a chocar con los números del Indec.
Hace 19 horas
Trabajadores de Lácteos Verónica denuncian siete meses sin cobrar y vaciamiento empresario
Los empleados de la empresa sostienen que no perciben salarios completos desde diciembre, denuncian un proceso de vaciamiento y volvieron a movilizarse para exigir el pago de los haberes y la continuidad de las fuentes de trabajo.