Por qué la caída de los salarios es clave en el plan de Milei

Si Javier Milei logra la reelección y su modelo económico tiene continuidad sin desvíos más allá de 2027, lo más probable es que en la Argentina siga cayendo el empleo registrado y el salario real. Es la conclusión que surge del análisis de datos oficiales sobre los sectores que crecen y de los que caen como consecuencia del programa económico, y del desglose de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los asalariados registrados desde el inicio del gobierno libertario.

La caída del 6% del salario real entre 2023 y 2026 no se debe solo a que las paritarias corrieron en promedio por debajo de la inflación. Otro factor determinante es que se produjo una destrucción de puestos de trabajo en ramas de actividad con buenos salarios, como minería, finanzas, industria y transporte, que fue compensado sólo en parte por la creación de empleos en sectores con menor remuneración, como comercio y educación. Así lo reveló un informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

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“La reconfiguración del mercado de trabajo explicó casi un cuarto de la caída del salario real de los últimos tres años: si la incidencia de los distintas ramas de actividad en materia de creación de empleo se hubiera mantenido constante entre 2023 y 2026, la caída del salario real privado registrado habría sido de 4,5% en lugar del 6% efectivo”, sostiene el informe del equipo que coordina Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia.

El diagnóstico, sostenido en datos del INDEC y del Ministerio de Capital Humano, choca de frente con la promesa que hizo Milei esta misma semana sobre qué efectos tendría en la economía un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en 2027. “Salarios enormes y empezar a estar en la liga de los países grandes”, respondió el presidente sobre qué deberían esperar los argentinos de un hipotético segundo mandato.

“El aumento de la participación de ramas con salarios por debajo de la media en el mercado de trabajo -agrega el informe del Banco Provincia- genera que no alcance con que las paritarias le ganen a la inflación para recuperar el poder de compra de 2023: también será necesario recalibrar la ponderación sectorial o, en su defecto, que las paritarias de los rubros ahora más importantes sobrecrezcan para compensar el efecto de pérdida de poder de compra por cambio de composición del mercado de trabajo.”

El panorama no promete mejorar a futuro dado que casi la mitad de los sectores que crecen respecto de 2023 destruyeron empleo en los últimos tres años: minería, finanzas y “resto de servicios”. Esto indica que la destrucción de empleo no responde solo a que los sectores perdedores de este modelo económico son los que más empleo generan.

La caída de los salarios se constituye entonces no como una consecuencia no deseada de lo que el Gobierno denomina “plan de estabilización”, sino que es consecuencia directa de las características del programa económico. Es un modelo que presenta al menos tres anomalías: crecimiento del PBI combinado con destrucción de empleo registrado, caída del salario real y caída de la inversión. En el primer trimestre de 2026, el PBI se ubicó 5% promedio por encima del 2023, pero la inversión quedó 11% por debajo.

“El deterioro de la inversión tendrá más efectos en el futuro que en el presente: con un menor stock de capital, la economía tendrá complicaciones para sostener el crecimiento. La suba de la tasa de interés de la segunda mitad del año pasado encareció el crédito y volvió menos rentables los proyectos productivos y desincentivó en consecuencia los gastos de mediano plazo”, señala el informe.