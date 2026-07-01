El aumento de julio alcanza a la AUH y otras prestaciones de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de julio con un incremento del 2,1% para la Asignación Universal por Hijo (AUH). La actualización también impacta en otras prestaciones y, junto con la Tarjeta Alimentar, permite que algunos hogares alcancen ingresos de hasta $867.120 durante este mes, según su composición familiar.

AUH en julio: cuáles son los nuevos montos tras el aumento

Con la actualización aplicada en julio, la AUH registró un aumento del 2,1%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. De esta manera, las familias beneficiarias comienzan a cobrar los nuevos valores establecidos para este mes.

La asignación por hijo quedó fijada en $147.600. Sin embargo, como ANSES mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, el monto que se acredita mensualmente es de $118.079 por cada menor.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el valor actualizado asciende a $481.537. Esta prestación no tiene el mismo impacto de la retención mensual que la asignación tradicional y representa una diferencia significativa para las familias alcanzadas.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma según la cantidad de hijos

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un complemento económico destinado a fortalecer el acceso a los alimentos de los hogares con niñas, niños y adolescentes.

Durante julio, el beneficio se mantiene con distintos montos según la cantidad de hijos. Las familias con un hijo perciben $72.250, mientras que aquellas con dos hijos cobran $113.299. Para los hogares con tres hijos o más, el refuerzo llega a $149.425. La combinación entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite incrementar los ingresos mensuales de miles de beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Qué grupo familiar puede cobrar $867.120 en julio

Uno de los casos que más llamó la atención es el de las familias con tres hijos, cuando uno de ellos percibe la AUH por discapacidad. En ese escenario, el monto total puede alcanzar los $867.120 durante julio.

El cálculo contempla dos asignaciones universales liquidadas con el monto efectivamente acreditado de $118.079 cada una, más la AUH por Hijo con Discapacidad de $481.537. A ese total se incorpora la Tarjeta Alimentar correspondiente a hogares con tres hijos o más, que suma $149.425.

La Tarjeta Alimentar complementa los ingresos de miles de familias beneficiarias cada mes.

De esta forma, la combinación de ambas prestaciones permite alcanzar ese ingreso mensual, siempre que el grupo familiar reúna todas las condiciones exigidas para acceder a cada beneficio.

Cómo consultar la fecha de cobro de la AUH

Como sucede todos los meses, ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Las personas beneficiarias pueden consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar donde cobrarán y el detalle completo de la liquidación ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde ese mismo espacio también es posible revisar los datos personales, verificar el estado de los beneficios y confirmar si corresponde el cobro de prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar.