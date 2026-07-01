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El DT de México, Aguirre, destaca la "comunión" con la afición como motor de la victoria

01 de julio, 2026 | 03.04

El entrenador de México, Javier Aguirre, dijo ‌que la "comunión" de ‌sus jugadores con la afición es lo que les impulsaba a triunfar en el Mundial, después de que los coanfitriones se clasificaran el martes para los octavos de final.

La victoria de México ​por 2-0 ⁠sobre Ecuador en el Estadio Azteca ‌supuso su cuarta victoria consecutiva ⁠sin encajar ningún gol ⁠en el torneo.

"Esta comunión que tenemos con la gente es un impulso", dijo Aguirre ⁠en rueda de prensa.

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El martes por ​la noche, el Azteca ‌volvió a estar repleto, ‌con algo más de 80,000 aficionados ⁠animando a su equipo de principio a fin y abucheando cada vez que el equipo rival tocaba el ​balón.

"Me han ‌tocado buenas victorias, pero como la de hoy ninguna, porque es en tu casa, con tu gente", agregó Aguirre, quien ya dirigió ⁠a la selección mexicana en los Mundiales de 2002 y 2010.

El domingo, México jugará de nuevo en octavos de final como local, en Ciudad de México, frente el ganador del partido entre Inglaterra y ‌República Democrática del Congo.

Aguirre, de 67 años, elogió a la selección ecuatoriana, que terminó segunda en las eliminatorias sudamericanas con solo dos derrotas en 18 partidos. "No es ‌fácil doblegar a Ecuador", reconoció.

Sin embargo, a pesar de mostrarse satisfecho con el rendimiento de ‌México, fiel ⁠a su estilo, se lamentó de que sus dirigidos no ​fueron capaces de marcar más goles de contragolpe para sentenciar el partido.

Con información de Reuters

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