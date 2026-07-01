El DT de México, Aguirre, destaca la "comunión" con la afición como motor de la victoria

El entrenador de México, Javier Aguirre, dijo que la "comunión" de sus jugadores con la afición es lo que les impulsaba a triunfar en el Mundial, después de que los coanfitriones se clasificaran el martes para los octavos de final.
La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Azteca supuso su cuarta victoria consecutiva sin encajar ningún gol en el torneo.
"Esta comunión que tenemos con la gente es un impulso", dijo Aguirre en rueda de prensa.
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El martes por la noche, el Azteca volvió a estar repleto, con algo más de 80,000 aficionados animando a su equipo de principio a fin y abucheando cada vez que el equipo rival tocaba el balón.
"Me han tocado buenas victorias, pero como la de hoy ninguna, porque es en tu casa, con tu gente", agregó Aguirre, quien ya dirigió a la selección mexicana en los Mundiales de 2002 y 2010.
El domingo, México jugará de nuevo en octavos de final como local, en Ciudad de México, frente el ganador del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.
Aguirre, de 67 años, elogió a la selección ecuatoriana, que terminó segunda en las eliminatorias sudamericanas con solo dos derrotas en 18 partidos. "No es fácil doblegar a Ecuador", reconoció.
Sin embargo, a pesar de mostrarse satisfecho con el rendimiento de México, fiel a su estilo, se lamentó de que sus dirigidos no fueron capaces de marcar más goles de contragolpe para sentenciar el partido.
Con información de Reuters