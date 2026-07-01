México derrota 2-0 a Ecuador y avanza a octavos de final del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador

La selección de México avanzó a los octavos de final del Mundial ‌tras vencer el ‌martes 2-0 a Ecuador, continuando con su paso perfecto de cuatro triunfos en igual número de partidos y sin encajar gol.

El triunfo significó la primera victoria de México en fase eliminatoria del Mundial desde que venció a Bulgaria ​2-0 en ⁠el mismo estadio en 1986.

En un repleto Estadio ‌Azteca de la Ciudad de México, ⁠la selección local salió ⁠alentada por los más de 80.800 aficionados que abarrotaron el escenario a pesar de la torrencial ⁠lluvia que cayó y que generó que ​el inicio del partido se ‌retrasara una hora.

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Los dirigidos por ‌Javier Aguirre generaron la primera opción a ⁠los cuatro minutos con un disparo de Roberto Alvarado que salió apenas por arriba de la portería.

El dominio de México continuó y ​anotó el ‌primer gol a los 22 minutos con un potente disparo de Julián Quiñones dentro del área, metiendo el balón pegado al poste derecho en una jugada ⁠de contragolpe.

La selección mexicana continuó dominando y controlando el partido, logrando el segundo gol a los 31 minutos con un disparo de Raúl Jiménez dentro del área tras recibir un pase de Quiñones.

México estuvo cerca de anotar el tercer gol a ‌los 67 minutos en un tiro de esquina que remató César Montes con la cabeza, pero el portero Hernán Galindez lo evitó al desviar el balón con un certero lance.

Ecuador apenas pudo ‌llevar peligro a la portería de Raúl Rangel que solamente se tuvo que emplear a fondo en ‌dos ocasiones ⁠para desviar remates de John Yeboah.

En los octavos de final, México enfrentará ​el domingo al ganador del partido que disputarán el miércoles Inglaterra y República Democrática del Congo.

Con información de Reuters