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El techo para México en el Mundial aún es muy alto, dice mediocampista Lira

01 de julio, 2026 | 02.31

La selección de México aún tiene mucho que ‌demostrar en el ‌Mundial pues el techo es muy alto, aseguró el martes el centrocampista Erik Lira después de que el "Tri" avanzó a los octavos de final tras derrotar a Ecuador.

México ​clasificó a ⁠los octavos de final de la ‌Copa del Mundo tras ⁠vencer el martes 2-0 ⁠a Ecuador, continuando con su paso perfecto de cuatro triunfos en igual ⁠número de partidos y sin encajar ​gol.

"Hay que seguir partido ‌a partido porque ‌no hemos ganado nada, el techo ⁠aún es muy alto. Esta selección está para lo que nosotros queramos, estamos sacando ventaja de ​jugar ‌en nuestra casa", dijo Lira a periodistas tras el partido.

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En los octavos de final, México enfrentará el domingo al ganador ⁠del partido que disputarán el miércoles Inglaterra y República Democrática del Congo.

Si México logra pasar la fase, igualará lo hecho en las ediciones de 1970 y 1986, donde también fue anfitrión y ‌llegó hasta los cuartos de final donde fue eliminada por Italia y Alemania Federal, respectivamente.

"(Estoy) bastante contento, esta experiencia que estoy viviendo me la ‌voy a llevar para el resto de mi vida. Aún no dimensiono lo ‌que estamos ⁠haciendo porque estamos concentrados en el trabajo, lo único ​que hacemos es divertirnos en la cancha", apuntó Lira.

Con información de Reuters

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