El techo para México en el Mundial aún es muy alto, dice mediocampista Lira

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los mexicanos Erik Lira, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Huerta y sus compañeros de equipo celebran

La selección de México aún tiene mucho que ‌demostrar en el ‌Mundial pues el techo es muy alto, aseguró el martes el centrocampista Erik Lira después de que el "Tri" avanzó a los octavos de final tras derrotar a Ecuador.

México ​clasificó a ⁠los octavos de final de la ‌Copa del Mundo tras ⁠vencer el martes 2-0 ⁠a Ecuador, continuando con su paso perfecto de cuatro triunfos en igual ⁠número de partidos y sin encajar ​gol.

"Hay que seguir partido ‌a partido porque ‌no hemos ganado nada, el techo ⁠aún es muy alto. Esta selección está para lo que nosotros queramos, estamos sacando ventaja de ​jugar ‌en nuestra casa", dijo Lira a periodistas tras el partido.

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En los octavos de final, México enfrentará el domingo al ganador ⁠del partido que disputarán el miércoles Inglaterra y República Democrática del Congo.

Si México logra pasar la fase, igualará lo hecho en las ediciones de 1970 y 1986, donde también fue anfitrión y ‌llegó hasta los cuartos de final donde fue eliminada por Italia y Alemania Federal, respectivamente.

"(Estoy) bastante contento, esta experiencia que estoy viviendo me la ‌voy a llevar para el resto de mi vida. Aún no dimensiono lo ‌que estamos ⁠haciendo porque estamos concentrados en el trabajo, lo único ​que hacemos es divertirnos en la cancha", apuntó Lira.

Con información de Reuters