El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas abrieron al alza este martes y se encaminaban hacia su mayor ‌subida trimestral en ‌más de cinco años, impulsadas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y los indicios de distensión geopolítica en Oriente Medio.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,6%, hasta los 639,77 puntos, a las 0804 ​GMT. El índice ⁠de referencia se encamina hacia su ‌tercera subida mensual consecutiva y ha ⁠subido un 9,7% en ⁠lo que va de trimestre, su mejor resultado trimestral desde octubre de 2020.

Las acciones tecnológicas subían un ⁠1,7% y se encaminaban hacia su ​mejor resultado trimestral desde octubre ‌de 2001, lo que pone ‌de relieve la sólida demanda de infraestructura ⁠de inteligencia artificial. El sector también va camino de superar a su homólogo de Wall Street este mes y en este ​trimestre.

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El gigante ‌de la litografía ASML avanzaba un 3,33% el martes, mientras que los fabricantes de chips STMicroelectronics e Infineon registraban subidas del 3% y el 2,7%, respectivamente.

Las acciones de ⁠Siemens Energy avanzaban un 5% después de que el fabricante de equipos de inteligencia artificial reiterara las sólidas tendencias de la demanda en una conferencia sobre resultados trimestrales celebrada el lunes antes del cierre.

Los indicios de una distensión en Oriente ‌Medio también han sido un factor clave este trimestre, debido a que los precios del petróleo —un recurso fundamental para una Europa con déficit energético— han bajado hasta niveles anteriores a la ‌guerra en Irán.

Abivax se disparaba más de un 20% después de que la farmacéutica diera a conocer resultados ‌preliminares positivos ⁠de su estudio sobre el obefazimod. El sector sanitario en su ​conjunto subía un 0,9%.

Con información de Reuters