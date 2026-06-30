Marruecos se ha ganado el respeto del mundo tras vencer a Países Bajos, dice Ouahbi

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Países Bajos vs Marruecos - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 29 de junio de 2026. El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, da instrucciones a sus jugadores

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, dijo que su equipo se había ganado el respeto tras eliminar a Países Bajos del Mundial ‌en la tanda de penales ‌del lunes, y añadió que sus jugadores estaban motivados por el deseo de hacer sentir orgullosos a los millones de espectadores que seguían el partido desde su país.

Marruecos venció a los neerlandeses por 3-2 en la tanda de penales, tras empatar 1-1, y se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará a Canadá, uno de los países anfitriones.

Ismael Saibari transformó ​el penal decisivo después ⁠de que el portero Yassine Bounou detuviera el lanzamiento de Crysencio ‌Summerville.

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"Marruecos se ha ganado ahora el respeto de todo el ⁠mundo", dijo Ouahbi a los periodistas. "No es ⁠por lo que hayamos dicho. Ahora lo hemos demostrado".

El seleccionador, que ascendió desde la selección sub-20 de Marruecos tras haber contribuido al éxito de las ⁠selecciones juveniles del país, afirmó que a sus jugadores les movía ​algo más importante que el fútbol.

"Este equipo, y todas ‌las selecciones juveniles marroquíes, luchan por ‌mucho, mucho más que por el simple fútbol o por ganar ⁠un partido", afirmó.

"Saben que detrás de ellos hay millones y millones de personas. Jugamos cuando eran las dos de la madrugada en Marruecos y estamos seguros de que la mayoría de la gente se quedó despierta. ​Eso te da ‌la energía para no rendirte, para seguir adelante y para creer en ti mismo".

Ouahbi señaló que Marruecos había dominado el partido a pesar de haber necesitado los penales para pasar de ronda.

"Dominamos por completo a la selección de Países Bajos", dijo.

"Tuvimos un ⁠70% de posesión, más tiros a puerta y más goles esperados. Controlamos el partido", añadió.

"Queríamos mantener la calma, jugar nuestro juego y creer que, si se llegaba a los penales, contábamos con un portero excepcional. No convertimos el partido en una batalla caótica. Lo controlamos".

Ouahbi señaló que la estrategia defensiva de Países Bajos fue una sorpresa, pero la consideró un reconocimiento al creciente prestigio de ‌Marruecos.

"La verdad es que no me esperaba este tipo de bloque bajo, porque a Países Bajos les gusta tener el balón y son muy fuertes cuando lo tienen", dijo. "Interpreté este tipo de juego como una muestra de respeto".

El técnico, de 49 años, consideró que la trayectoria de Marruecos hasta las semifinales ‌del Mundial de 2022 en Qatar había cambiado la mentalidad del país.

"Desde hace unos años, los jugadores marroquíes creen en sí mismos y la afición también cree ‌en nosotros", señaló.

Ouahbi ⁠advirtió de que Canadá supondría otra dura prueba en octavos de final, pero dijo que Marruecos afrontaría la eliminatoria con ​plena confianza.

"Nadie puede detenernos si jugamos al fútbol como sabemos hacerlo", dijo. "Pero nadie es imbatible. Si cometemos errores, nos iremos a casa".

Con información de Reuters