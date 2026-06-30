Carlos Pagni habló de las "claves" detrás de la renuncia de Adorni.

Manuel Adorni presentó este último fin de semana su renuncia como jefe de Gabinete, luego de la enorme cantidad de escándalos en los que se vio envuelto, poniendo fin a su período como funcionario público. Su salida fue comunicada por él mismo a través de una extensa carta publicada en su cuenta oficial de X, donde valoró la confianza que Javier Milei tuvo en él y acusó a los medios de haber hecho "operaciones" para producir su caída.

Desde luego, esto tuvo una gran repercusión y no fueron pocos los periodistas especializados en política que se refirieron a lo ocurrido. Uno de ellos fue Carlos Pagni, quien en su programa en LN+ analizó el escrito del ex vocero presidencial y dio con algunas claves de su partida.

El tuit de despedida de Manuel Adorni.

¿Qué dijo Carlos Pagni sobre la salida de Manuel Adorni?

"¿Por qué sostuvieron en la Casa Rosada a Adorni durante tanto tiempo? Es una pregunta que se hacía todo el mundo, cuál era la razón de esa tozudez. Habría que ir a la carta de renuncia de Adorni. Es reveladora, no de lo que piensa Adorni, sino de lo que piensa la Casa Rosada. Entre otras cosas, porque da la impresión de que se la escribieron", expresó primeramente.

En esa misma línea, aseveró: "Es una carta en la que él explica que su salida no se corresponde con un limite político del Gobierno, sino con una especie de cansancio moral por el nivel de exposición pública que estaba teniendo por todos los escándalos que protagonizó".

Además, añadió: "En esa carta hay una clave, probablemente sea la clave por la cual los Milei arroparon y sostuvieron más allá de lo razonable a Adorni, y es la obsecuencia. En toda la carta lo que hay es una especie de obsesión por alagar al Presidente, una obsesión por exaltar la personalidad del que manda, por agradecerle y volver a agradecerle. Decirle que en realidad le da muchísima pena tener que irse del Gobierno porque está contrariando la voluntad del Presidente de dejarlo". "Esto es curioso, porque hace juego con otros protagonistas de la corte oficial. Por ejemplo Santiago Caputo, el mago del Kremlin, que suele caracterizar a Milei en términos clásicos como un emperador y a la Argentina de Milei como una especie de Imperio Romano", sumó.

"Es interesante esta propensión a echar incienso sobre Milei, porque nos puede llevar a una afirmación de aquel filósofo español Julián Marías, que refiriéndose al franquismo decía: 'El grado de autoritarismo de un régimen, se mide por el nivel de obsecuencia que demanda'", concluyó.