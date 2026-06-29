Tras devastadores terremotos, ingenieros venezolanos exigen inspección de viviendas estatales

Consecuencias de los terremotos en La Guaira

Hugo Chávez, el fallecido ​líder socialista de Venezuela, construyó un complejo de viviendas que lleva su nombre hace más de una década, como parte de un programa para levantar millones de casas de bajo costo en todo el país. Fue construido para cientos de residentes de la costa venezolana, muchos de los cuales necesitaban un techo tras las inundaciones que asolaron la zona años antes.

Pero tras los dos terremotos que sacudieron ‌Venezuela consecutivamente el miércoles, partes del complejo residencial quedaron completamente destruidos, y sus residentes buscan ‌entre los escombros de sus más de 1.100 apartamentos.

"Perdí todo lo que tenía en mi apartamento, no tengo nada", dijo Yelsa Rojas, señalando una estructura devastada a sus espaldas. Rojas, residente desde 2015 del complejo de edificios conocido como "Los Cocos" por su proximidad a la playa del mismo nombre, dijo que solo sobrevivió porque se encontraba en una cita médica cuando ocurrieron los sismos.

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"Creemos que todos los que estaban en el piso dos están muertos", dijo, describiendo los cuerpos que los residentes rescataron de entre los escombros. No ha tenido noticias de sus vecinos.

Si bien ingenieros y especialistas en construcción afirmaron que era demasiado pronto para determinar la causa exacta del colapso de los edificios, décadas de abandono, la falta de cumplimiento de los códigos de construcción y las deficiencias en la concesión de licencias bajo el gobierno de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, probablemente agravaron el costo humano del desastre.

También señalaron la inestabilidad del suelo en La Guaira, el estado más afectado, donde se ubica el complejo de edificios, lo que lo convierte en un lugar especialmente peligroso para construir.

Mientras los rescatistas se apresuran a encontrar a quienes quedaron sepultados ​bajo los escombros, los ingenieros civiles temen que otros edificios aún ⁠puedan ser vulnerables tras los sismos. Presionan al gobierno venezolano para que comience a auditar cuanto antes las viviendas públicas, como el complejo Hugo Chávez, a fin de garantizar su solidez estructural y la seguridad ‌de sus residentes.

Hasta el momento, el gobierno se ha reunido con la principal asociación de ingenieros del país, pero no ha iniciado las evaluaciones, lo que ha generado frustración.

BAJO CRÍTICAS

"Es ⁠criminal que el gobierno no acepte rápidamente las ofertas de ingenieros y universidades", dijo Enrique Larrañaga, arquitecto y urbanista de la Universidad ⁠Simón Bolívar, quien ha asesorado al gobierno en materia de desarrollo nacional.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a la solicitud de comentarios. El domingo por la tarde, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión para evaluar las viviendas dañadas. No precisó cuándo comenzarían las evaluaciones.

El gobierno venezolano, liderado por Rodríguez desde que Estados Unidos derrocó al mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero, ya ha sido criticado por no ⁠haber desplegado antes la maquinaria pesada y los equipos de búsqueda y rescate necesarios, lo que ha obligado a los ciudadanos a buscar a sus familiares por su cuenta durante casi dos días, el ​período más crucial para encontrar supervivientes, según los expertos.

Durante ese tiempo, los residentes del complejo utilizaron sus manos, palas y cuerdas para remover grandes bloques de ‌escombros en busca de supervivientes. El sábado, la televisión estatal mostró maquinaria pesada de construcción removiendo escombros ‌de ladrillos y concreto. Los residentes dijeron que equipos de rescate extranjeros los habían ayudado a recuperar cuerpos, pero pidieron más refuerzos.

Larrañaga señaló que muchos proyectos urbanísticos, impulsados apresuradamente por el Gobierno con fines ⁠políticos, han demostrado ser riesgos para la seguridad a lo largo de los años, y que el país perdió gran parte de su conocimiento en ingeniería durante el colapso económico que comenzó en 2013.

"Deben facilitar el acceso a la información y los recursos a las personas que poseen los conocimientos necesarios", agregó.

PROPENSOS A LA DESTRUCCIÓN

Dado que el Gobierno aún no ha comenzado sus propias evaluaciones, ingenieros voluntarios están cubriendo las deficiencias, ofreciendo sus servicios a los ciudadanos que solicitan asesoramiento, dijo Glennys González, arquitecta e ingeniera civil que coordina a decenas de profesionales.

Subrayó que La Guaira, la zona más afectada, es un lugar difícil para construir y requiere el estricto cumplimiento de códigos específicos de suelo. La ​evaluación inicial de los daños realizada ‌por su grupo sugiere que en muchos casos no se respetaron los códigos, pero es necesario realizar estudios para determinar por qué algunas estructuras resistieron el impacto y otras quedaron completamente destruidas, afirmó González.

La Guaira también fue escenario de otro de los peores desastres naturales de Venezuela hasta la fecha, cuando deslizamientos de tierra desde la montaña luego de días de intensas lluvias arrasaron o sepultaron comunidades costeras enteras en 1999, causando la muerte de entre 10.000 y 30.000 personas.

Debido a que las empinadas montañas descienden abruptamente hacia una estrecha franja costera en la zona, las inundaciones y los deslizamientos de tierra tienden a canalizarse directamente a través de zonas pobladas, dijo Richard Casanova, director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, principal organismo profesional del país que asesora legalmente al gobierno.

Esta geografía ⁠presenta suelos blandos, añadió, lo que la hace particularmente vulnerable a la destrucción durante los dos terremotos. Más de 60.000 personas murieron en Turquía y Siria cuando fueron azotadas por un fenómeno similar en 2023.

Cuatro días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades venezolanas confirmaron el domingo al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos. Los esfuerzos ciudadanos para registrar a los desaparecidos han recopilado cerca de 50.000 nombres.

CONTROL DE CALIDAD

La Guaira se asienta sobre depósitos de arena suelta, grava y escombros arrastrados por ríos e inundaciones pasadas, explicó Nicolás Labropoulos, ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Explicó que las ondas sísmicas viajan más lentamente a través de este tipo de terreno, pero pueden aumentar su intensidad, amplificando el temblor.

Los ingenieros explicaron que el suelo de la zona, atrapada entre las montañas y el mar, puede volverse más fluido durante un terremoto. Esto aumenta el riesgo para las construcciones, tanto para proyectos públicos como privados, señaló Casanova.

Muchos proyectos privados también se derrumbaron, probablemente debido a una combinación de esas mismas debilidades del suelo, años de corrosión y falta de control de calidad, añadió. Es posible que los edificios antiguos tampoco se hayan reforzado para resistir ‌tal impacto después de que el gobierno actualizó los códigos tras el terremoto de 1967, indicó.

"Se puede construir allí", dijo, "pero hay que cumplir estrictamente con las normas, y teniendo en cuenta cómo el gobierno ha gestionado la construcción durante las últimas dos décadas y media, tengo mis dudas en muchos casos", agregó.

Tras la catástrofe de La Guaira en 1999, el gobierno actualizó las leyes y los códigos de construcción, señaló Casanova. Pero el problema en Venezuela no radica en los códigos, sino en la falta de cumplimiento, concluyó.

El gobierno de Chávez comenzó a construir complejos residenciales como el que colapsó en la zona de Los Cocos antes de las elecciones de 2012. Maduro continuó el proyecto, ampliando el acceso a la vivienda para los venezolanos de bajos ingresos.

Pero a medida que Chávez y luego Maduro centralizaron el poder, las instituciones se debilitaron y, con ello, los controles de calidad sobre las nuevas construcciones y el mantenimiento de las estructuras ‌existentes, según arquitectos e ingenieros.

Desarrollos habitacionales similares al colapsado fueron construidos por una combinación de agencias estatales y contratistas de China, Turquía y Bielorrusia bajo supervisión militar, pero con poca transparencia pública, señalaron González y Casanova, añadiendo que no estaba claro por qué algunos edificios se derrumbaron y otros no.

La falta de cumplimiento de los códigos más estrictos en los edificios públicos también dio a entender a los constructores privados que podían eludir las normas, afirmó Casanova, a diferencia de países como Chile, donde ‌dichas normas se aplican con mayor rigor y el ⁠número de víctimas mortales ha sido relativamente bajo.

Un terremoto de magnitud 8.8 en Chile en 2010 causó la muerte de aproximadamente 525 personas, mientras que sismos más recientes de magnitud superior a 8 han provocado menos de 15 fallecimientos, un resultado ampliamente atribuido a la aplicación rigurosa de los códigos de construcción. En contraste, un terremoto de magnitud 7.0 en Haití ​semanas antes, en 2010, causó cientos de miles de muertes.

Varias organizaciones y medios de comunicación han denunciado en los últimos años construcciones deficientes y esquemas de corrupción vinculados a la vivienda pública en Venezuela.

Informes y estudios independientes revelaron que varios edificios se construyeron en zonas geológicamente riesgosas, algunos con grietas y filtraciones, otros con problemas de impermeabilización y drenaje, y muchos con deficiencias en ventilación, electricidad y plomería.

"La historia de las viviendas públicas es una historia de corrupción y construcciones de baja calidad, levantadas sin supervisión, inspección ni cumplimiento de códigos específicos en muchos casos", afirmó Casanova.

Con información de Reuters