La parte correspondiente a la UE del acuerdo comercial con EEUU entrará en vigor el 1 de julio

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania

La parte correspondiente a la Unión Europea del ‌acuerdo comercial ‌alcanzado con Estados Unidos el año pasado, que eliminará los aranceles de importación sobre numerosos productos estadounidenses, entrará en vigor el 1 de ​julio, según ⁠se indica en un ‌documento normativo oficial de ⁠la UE.

• La ⁠UE ha indicado que este reglamento se aplicará desde el 1 ⁠de julio hasta el ​31 de diciembre ‌de 2029.

• "Cuando proceda, la ‌Comisión presentará, junto con ⁠la evaluación exhaustiva, una propuesta legislativa para prorrogar el período de aplicación del ​presente ‌Reglamento", añade el documento normativo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• En virtud del acuerdo, la UE aceptó eliminar los aranceles de importación ⁠sobre los productos industriales estadounidenses y conceder acceso preferencial a los productos agrícolas de Estados Unidos. También ampliará las importaciones libres de aranceles de langosta ‌estadounidense, un "miniacuerdo" alcanzado con Trump durante su primer mandato como presidente.

• La legislación de la UE expira a finales de ‌2029 e incluye múltiples salvaguardias que permitirían a la UE suspender ‌las concesiones ⁠si Estados Unidos incumple los términos del ​acuerdo comercial.

Con información de Reuters