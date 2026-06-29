Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 29 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Madrugada fresca en Buenos Aires: 6°, cielo con nubes y claros y sin lluvias
La madrugada en Capital Federal arrancó con un pulso bien fresco y el termómetro marcando apenas 6°. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la sensación térmica se hundía un grado más y se ubicaba en 5 °C, un dato clave para los que salen temprano.
El cielo se muestra dividido: nubes y claros con una nubosidad baja, del 15%, y una visibilidad generosa de 45 kilómetros. No hay que paraguas a la vista porque la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan acumulados. La humedad se mantiene en un 78%, el punto de rocío en 3 °C y la presión atmosférica en 1020 hPa, todo bien estable.
El viento sopla calmo desde direcciones variables con una velocidad media de 7 km/h y ráfagas que apenas llegan a 13 km/h. Sin niebla en el radar, la cota de nieve se fija en los 1700 metros. Te seguimos actualizando el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en esta nota en vivo.
Hace 29 minutos
Madrugada con 6° y térmica de 5°: cielo con nubes y claros en Capital Federal
A las 03:00 horas de esta madrugada, el termómetro oficial en Capital Federal marcó una temperatura de 6°C con una sensación térmica de 5°C que invita a no soltar el abrigo.
El cielo se muestra con nubes y claros, una nubosidad baja del 15% y una humedad del 78%. No hay probabilidad de lluvia, el punto de rocío quedó en 3°C y la visibilidad es amplia: 45 kilómetros, sin rastros de niebla.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 13 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa. La cota de nieve se ubica alta, en los 1700 metros, sin riesgo para el AMBA. Seguí con nosotros el minuto a minuto del tiempo.
Hace 1 hora
Madrugada fría en Capital Federal: 6° de temperatura y sensación térmica de 5°
Capital Federal arranca la madrugada de este lunes con un clima frío pero estable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 3 de la mañana el termómetro marcaba 6°C, aunque la sensación térmica descendió a 5°C por la influencia del viento leve del sector sur.
El cielo se presenta con nubes y claros, una nubosidad que apenas alcanza el 15%, lo que permite una visibilidad excelente de 45 kilómetros. La humedad se ubica en el 78% y no hay probabilidad de lluvia (0 mm), con un punto de rocío de 3°C. Además, el reporte oficial descarta niebla y fija la cota de nieve en 1700 metros, lejos de la ciudad.
Los vientos soplan a 7 km/h de promedio, con ráfagas que no superan los 13 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa. Para quienes madrugan, se recomienda abrigarse bien porque la sensación fría será la protagonista de estas horas. Seguí actualizando el liveblog de El Destape para más detalles del pronóstico del tiempo en vivo.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 26 de junio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para este viernes. Seguí el minuto a minuto.
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