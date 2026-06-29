Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 29 de junio

La madrugada en Capital Federal arrancó con un pulso bien fresco y el termómetro marcando apenas 6°. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la sensación térmica se hundía un grado más y se ubicaba en 5 °C, un dato clave para los que salen temprano.

El cielo se muestra dividido: nubes y claros con una nubosidad baja, del 15%, y una visibilidad generosa de 45 kilómetros. No hay que paraguas a la vista porque la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan acumulados. La humedad se mantiene en un 78%, el punto de rocío en 3 °C y la presión atmosférica en 1020 hPa, todo bien estable.

El viento sopla calmo desde direcciones variables con una velocidad media de 7 km/h y ráfagas que apenas llegan a 13 km/h. Sin niebla en el radar, la cota de nieve se fija en los 1700 metros. Te seguimos actualizando el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en esta nota en vivo.