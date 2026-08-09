Un sector de la Argentina se prepara para atravesar el tramo más duro de las últimas semanas que le quedan al invierno. Luego de unas jornadas heladas y el viento Zonda que afectaron a otro sector, el frío aún persiste en 12 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por frío extremo en regiones como Cuyo, donde se esperan nevadas y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en varios sectores cordilleranos.

Mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este domingo comenzó con mínimas cercanas a cero con heladas generalizadas en áreas suburbanas, en tanto que la Costa y sectores altamente urbanizados fue de entre 4 y 6; y la máxima llegará hasta los 14 con un cielo despejado y algo de nubosidad hacia la tarde.

Frío extremo en la Patagonia

En tanto, la Patagonia presentó mínimas de entre los -10 y un grados en la provincia de Santa Cruz. Para el lunes, en el centro y oeste, las mínimas podrían descender hasta los -15, con localidades bajo cero durante todo el día.

La baja extrema de las temperaturas son producto de un intenso anticiclón frente a las costas del sur de Chile, que facilitó la entrada de aire muy frío en la región. Las condiciones comenzarán a mejor cuando el viento rote hacia el oeste al inicio de la semana.

Por otro lado, el rejunte de temperatura más claro en el sur de la Argentina recién llegará el miércoles. De todas maneras, el ambiente seguirá invernal.

¿Cómo arrancará la semana?

En Cuyo y la región pampeana las heladas serán generalizadas hasta el martes, con mínimas que se ubicarán entre los 0 y los -7 y las tarde se ubicarán entre los 8 y 12 grados.

El lunes será la mañana más fría en el AMBA, con mínimas entre 1 y 3 grados con máximas en torno a los 12. En tanto, en el centro y sur de la provincia de Mendoza continuarán las nuevas nevadas, pero con menos cobertura e intensidad.

A partir del martes inicia una recuperación lenta de las temperaturas en Cuyo y la Pampa húmeda. Desde el miércoles las lluvias volverán a ser protagonistas, crece la posibilidad de precipitaciones débiles hacia la segunda mitad del día en el norte de la región pampeana.

Y el viento del este anticipa la humedad que ganará terreno sobre el centro del país el resto de la semana, pero sin chances de lluvia hasta el viernes, según informó el sitio especializado Meteored.

¿Qué pasará en el resto del país?

Por otro lado, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes tendrán mínimas de 3 a 8 grados y tardes de 14 a 19, mientras que en Salta y Tucumán las mañanas más frescas llegarán recién el martes y el miércoles.