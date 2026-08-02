Mendoza: evacuaron a más de 200 turistas tras un inesperado temporal

Un fuerte viento blanco e intentas precipitaciones sorprendieron a más de 200 turistas que debieron ser evacuados en Puente del Inca. La zona no quedó ajena a las fuertes condiciones meteorológicas que afectan a la provincia de Mendoza desde hace dos semanas, especialmente en el sector cordillerano.

Mediante un operativo especial preventivo, las fuerzas de seguridad trasladaron a los turistas hacia la localidad de Penitentes a raíz de las severas condiciones climáticas.

El protocolo de emergencia se activó el sábado por la tarde para evitar que sucedieran situaciones similares a las ocurridas días atrás en la montaña catamarqueña, donde también debieron rescatar a un contingente que había quedado atrapado en el camino al Balcón del Pissis.

Respecto de las alertas iniciales emitidas por los efectivos, Gendarmería Nacional informó en su primera comunicación oficial: “Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas”.

Alertas en Mendoza

Desde hace varias semanas, Mendoza es una de las provincias cordilleranas que viene sufriendo las inclemencias del tiempo con algunas "ventanas climáticas" que permitieron a los turistas pasar un rato por la montaña. Sin embargo, no se esperaban un cambio repentino de las condiciones este sábado.

En medio de la evacuación, una turista de 47 años sufrió una caída y sufrió graves politraumatismos, por lo que fue trasladada por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) hasta el hospital de Uspallata, donde fue asistida, según informó Diario Uno. Además, algunas personas debieron recibir atención médica por hipotensión, ansiedad e hipotermia.

Durante el operativo, trabajaron de manera conjunta Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal de Las Heras. De acuerdo a las estimaciones oficiales, se evacuaron aproximadamente 200 turistas, aunque medios locales indican que podrían ser hasta 300.

¿Cómo seguirá el tiempo en Mendoza?

Durante la primera semana de agosto, la localidad de Puente del Inca atravesará días con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y alta probabilidad de nevadas, pero con una mejora hacia el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frío intenso y las ráfagas de viento seguirán en la región durante varias jornadas consecutivas, lo que afectará tanto la vida cotidiana como la circulación en rutas de montaña. La acumulación de nieve y la persistencia del viento blanco dificultan el tránsito en la zona y las autoridades locales trabajan para despejar las rutas.

Las condiciones climáticas también afectaron el tramo que conecta Puente del Inca con el Túnel Cristo Redentor, el paso fronterizo con Chile, que lleva cerrado ya varias semanas. También se encuentra cerrado el tránsito en la Ruta 7, a partir de Uspallata. La medida se debe no solo a las condiciones meteorológicas, sino también al desprendimiento de rocas en diferentes sectores de la calzada, informaron.

Maquinarias trabajan actualmente para abrir una “brecha sanitaria”, mientras cientos de camiones buscan rutas alternativas hacia el sur del país, redirigiéndose a otros pasos como Cardenal Samoré o Pino Hachado en Neuquén, trayectos que pueden demorar hasta cuatro días para cruzar.

Si las condiciones mejoran, los pasos podrían reabrir a mediados de la próxima semana. Tampoco se encuentran transitables los tramos sobre la ruta provincial 222, hacia Las leñas y Los Molles, dado el intenso temporal, como así también la RP220, que conecta la ruta 40 con San Rafael.