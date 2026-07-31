Saludar a los vecinos fomenta un sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Los psicólogos aseguran que las personas que saludan habitualmente a sus vecinos disfrutan de una vida más feliz y saludable. Un pequeño gesto, como decir "hola", puede mejorar el bienestar social de ambas partes y generar un impacto positivo en la salud mental.

¿Alguna vez volviste al pueblo y extrañaste esa sensación de conocer y saludar a todos? El sociólogo Zygmunt Bauman describió la sociedad actual como una “modernidad líquida”, caracterizada por cambios constantes y vínculos humanos efímeros. Aunque estamos más conectados gracias a la tecnología, paradójicamente nos sentimos más aislados.

Por ejemplo, los jóvenes prefieren usar aplicaciones como Chat GPT o Google Maps antes que preguntar en la calle. Volver al pueblo significa reconectar con vecinos, abuelos y niños, algo que en la ciudad suele reducirse a un saludo fugaz en el ascensor.

Sin embargo, un estudio de Gallup, publicado junto al Gallup National Health and Well-Being Index, reveló que saludar a los vecinos está relacionado con un mayor bienestar social, menos estrés y mejor desempeño laboral, además de una mejora en la salud general.

Estos breves intercambios, como levantar la vista del celular y mirar a los ojos para saludar, fomentan un sentimiento de pertenencia a la comunidad, algo fundamental para el ser humano. Además, este pequeño acto ayuda a reducir el estrés, lo que tiene efectos positivos en la salud física.

Un estudio de 2014 en el Journal of Epidemiology and Community Health fue pionero en analizar la relación entre la cohesión social y la salud física. Durante cuatro años, se siguió a 5.276 personas mayores de 50 años que nunca habían sufrido un infarto.

Los participantes evaluaron a sus vecinos en una escala de siete puntos según confianza, responsabilidad y amabilidad. Por cada punto extra en esta escala de cohesión, el riesgo de infarto disminuía un 17%. Quienes calificaron a su vecindario con la puntuación más alta tuvieron un 67% menos riesgo de infarto.

Un estudio vinculó la cohesión social con menor riesgo de infarto.

Los investigadores aclararon que, al tratarse de un estudio observacional, no se puede afirmar una causa directa, pero Eric Kim, de la Universidad de Michigan, destacó que “un entorno de confianza influye de manera significativa en la salud”.

Además, el bienestar percibido aumenta a medida que saludas a más vecinos, aunque alcanza su máximo beneficio al llegar a 6 personas. Por eso, la recomendación es clara: levanta la cabeza del celular y hacé un esfuerzo consciente por saludar a tus vecinos, un gesto simple que puede marcar una gran diferencia en tu vida.

Nunca saludé a mis vecinos y ahora quiero empezar: ¿cómo lo hago?

Si nunca tuviste la costumbre de saludar a tus vecinos y ahora querés empezar, tranquilo: se puede, y no es tan incómodo como parece. El primer paso es el más difícil, pero una vez que lo das, todo fluye.