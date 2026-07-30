Dónde queda Ceuta: ubicación y mapa

Ceuta es una ciudad autónoma perteneciente a España, situada en la orilla norte del continente africano

Tras las recientes noticias sobre masivas llegadas e intentos de cruce migratorio en el norte de África, las búsquedas sobre dónde queda Ceuta se dispararon en las últimas horas. Se trata de un punto geográfico clave y estratégico que genera curiosidad debido a su particular situación política y territorial: es una ciudad española ubicada en el continente africano.

¿Dónde queda Ceuta y a qué país pertenece?

Ceuta es una ciudad autónoma perteneciente a España, situada en la orilla norte del continente africano, justo enfrente de la península ibérica. Junto con Melilla (ubicada más al este), Ceuta es uno de los dos únicos territorios pertenecientes a la Unión Europea que se encuentran en suelo firme del continente africano.

Ubicación exacta: Se encuentra en la costa norte de África, bañada por las aguas del Mar Mediterráneo al este y muy cerca del Estrecho de Gibraltar al oeste.

Fronteras terrestres: Limita al sur y al oeste con Marruecos, país con el que comparte una frontera terrestre de apenas 8 kilómetros, resguardada por una doble valla de seguridad (la famosa valla de Ceuta).

Distancia con la España peninsular: Está separada de la provincia española de Cádiz (Andalucía) por unos 14 kilómetros a través del Estrecho de Gibraltar.

¿Por qué Ceuta es noticia hoy?

El interés repentino por la ubicación de Ceuta responde a los recientes acontecimientos reportados en la frontera hispano-marroquí. Cientos de personas intentaron ingresar a la ciudad por vía marítima y terrestre, bordando los espigones fronterizos o atravesando los pasos habilitados, lo que ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad locales y a las autoridades de la ciudad autónoma.

De hecho, el Gobierno ordenó este jueves la movilización de las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para reforzar a la Guardia Civil ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, donde miles de jóvenes han cruzado a nado la frontera del Tarajal desde Marruecos en las últimas horas. Según informó La Moncloa, las Fuerzas Armadas apoyarán a los agentes “en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad”, bajo la coordinación del Mando de Operaciones.