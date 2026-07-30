OpenAI baja los precios de los modelos más pequeños, mientras las empresas analizan el gasto en IA

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI

OpenAI ​recortó el jueves los precios de sus modelos de inteligencia artificial (IA) de gama baja y media, una ‌medida que podría intensificar ‌la competencia en el sector, en un escenario en que las empresas estadounidenses se enfrentan a rivales chinos más baratos por unos clientes cada vez más recelosos de los crecientes costos de esta tecnología.

El fabricante de ChatGPT redujo el costo de su modelo más pequeño, ​el GPT-5.6 Luna, ⁠un 80%, y el de su modelo de gama ‌media, Terra, un 20%, mientras que mantuvo ⁠sin cambios el precio de ⁠su modelo más grande y emblemático, el Sol.

Las rebajas ponen de manifiesto que el creciente escrutinio de los costos ⁠por parte de las empresas, que se enfrentan ​a altas facturas de IA, está obligando ‌a los laboratorios estadounidenses a ‌replantearse sus precios.

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Muchos presidentes ejecutivos del sector tecnológico ⁠también han señalado en los últimos meses que las opciones de IA más económicas son clave para la adopción generalizada de esta tecnología.

Los nuevos precios de OpenAI ​también aumentan ‌la presión sobre Anthropic, cuyos modelos Claude dominan el uso empresarial y entre desarrolladores, pero se sitúan en el negocio más caro del mercado.

Ambas empresas han estado sometidas a la presión ⁠de rivales chinos de código abierto, como el GLM-5.2 de Z.ai, que casi iguala el rendimiento a un costo menor.

Los analistas han señalado que la reducción de precios podría impulsar el uso de la tecnología de OpenAI y Anthropic, pero también poner a prueba sus finanzas antes de sus ‌esperadas salidas a bolsa.

Los nuevos precios implican que las compañías que usen la tecnología de OpenAI tendrán que pagar menos por cada millón de "tokens", las unidades para medir el uso de la IA, que procesen a través de ‌los modelos.

El envío de texto a Luna se reduce a 20 centavos por millón de tokens, desde 1 dólar, y ‌el de Terra ⁠a 2 dólares, desde 2,50 dólares, mientras que la generación de respuestas baja a 1,20 ​y 12 dólares, desde 6 y 15 dólares, respectivamente.

Con información de Reuters