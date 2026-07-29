Atención si vas a renovar la tele: la nueva generación de pantallas con IA que desembarca en el país

La nueva generación de pantallas estará impulsada por Vision AI.

Samsung anunció la llegada de su nueva línea de televisores 2026 a la Argentina y confirmó que los usuarios ya pueden acceder a un registro anticipado con descuentos y beneficios exclusivos. La nueva generación de pantallas estará impulsada por Vision AI, un ecosistema de inteligencia artificial que busca transformar la forma en que las personas interactúan con el televisor, con funciones pensadas para personalizar el entretenimiento, el gaming y el uso cotidiano.

Además del lanzamiento de las nuevas series Micro RGB, OLED Serie H y Neo QLED, la compañía ofrecerá promociones especiales para quienes se registren previamente en su sitio oficial. Entre los beneficios se incluyen un 10% de descuento en cualquier modelo, financiación en 12 cuotas sin interés, plan canje para entregar un televisor usado y bonificación en la instalación de los modelos de mayor tamaño.

Vision AI y nuevas tecnologías para una experiencia más inteligente

La principal apuesta de Samsung para 2026 es Vision AI Companion, una plataforma de inteligencia artificial que analiza en tiempo real el contenido que el usuario está viendo para ofrecer recomendaciones personalizadas sin interrumpir la reproducción. A diferencia de un asistente de voz tradicional, el sistema interpreta el contexto y adapta las sugerencias según los intereses y hábitos de cada persona.

Otra de las grandes novedades es la incorporación de la tecnología Micro RGB, que utiliza fuentes de luz independientes de color rojo, verde y azul de tamaño microscópico. Gracias a este desarrollo, los nuevos televisores alcanzan el 100% del espacio de color profesional BT.2020 sin necesidad de filtros adicionales y ofrecen una eficiencia energética hasta un 36% superior frente a otras tecnologías de alto brillo. Además, cuentan con certificaciones orientadas al cuidado visual que regulan automáticamente el brillo para reducir la fatiga ocular y favorecer el descanso nocturno.

La plataforma de IA analiza en tiempo real el contenido que el usuario está viendo para ofrecer recomendaciones personalizadas sin interrumpir la reproducción.

OLED y Neo QLED: foco en gaming, cine y deportes

Para quienes buscan el máximo rendimiento en videojuegos, la nueva OLED Serie H, integrada por los modelos S95H y S90H, incorpora una frecuencia de actualización de hasta 165 Hz y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro. También mantiene la tecnología Glare Free para minimizar los reflejos en ambientes iluminados sin afectar el contraste ni la intensidad de los colores.

Por su parte, la línea Neo QLED QN70H combina la tecnología Quantum Mini LED con un sistema de control preciso de la iluminación para mejorar el contraste y reducir las fugas de luz. Entre sus funciones se destacan Motion Xcelerator para una mayor fluidez en escenas rápidas y AI Modo Fútbol Pro, que optimiza en tiempo real la imagen y el sonido durante las transmisiones deportivas.

La serie también incorpora el sistema de audio Object Tracking Sound (OTS), que sigue el movimiento de los objetos en pantalla, y compatibilidad con Q-Symphony, tecnología que sincroniza el audio del televisor con una barra de sonido para generar una experiencia envolvente.

Como parte del lanzamiento, Samsung ofrecerá una Pre Paid Card en modelos premium seleccionados, cuyo valor se duplicará como descuento al momento de la compra, además del plan canje y la financiación en 12 cuotas sin interés para toda la nueva línea de televisores 2026.