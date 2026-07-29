League of Legends Classic busca al mejor traje de la región: los requisitos para inscribirse y ganar

Fuente: League of Legends.

Riot Games abrió el League of Legends Classic Cosplay Contest, un concurso pensado para la comunidad de Latinoamérica que invita a recrear a los campeones y aspectos más representativos de la era clásica del juego. Las inscripciones están abiertas desde el 23 de julio hasta el 21 de septiembre de 2026, y los ganadores se van a conocer el 30 de septiembre.

Quién puede participar

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años residentes en los países participantes de la región. Además de la edad, hace falta:

Tener una cuenta activa de League of Legends.

Elaborar y usar personalmente el cosplay (no vale comprarlo hecho).

Basarse en uno de los 60 campeones disponibles en League of Legends Classic o en un aspecto oficial habilitado, respetando el diseño original.

Cada persona puede enviar una sola postulación.

Qué hay que presentar para inscribirse

No alcanza con subir una foto del traje terminado. Riot Games pide un paquete completo de material para evaluar el trabajo:

Fotografías del cosplay desde distintos ángulos.

Un registro del proceso de fabricación.

Imágenes de referencia del diseño original.

Un video de uno a dos minutos explicando cómo se hizo el cosplay, publicado en X o Instagram con el hashtag oficial del concurso.

Todo se completa a través del formulario oficial disponible en los canales de League of Legends Latinoamérica.

Cómo se evalúa y qué premios hay en juego

Un jurado de tres profesionales del mundo del cosplay va a definir a los ganadores. La evaluación se centra en dos ejes: la fidelidad con el diseño original (colores, texturas y proporciones) y la calidad artesanal del trabajo, más allá del parecido físico con el personaje.

En total habrá 10 ganadores. Los primeros tres puestos se llevan la experiencia más completa: un viaje a las oficinas de Riot Games en Ciudad de México, con vuelo, hospedaje, alimentación, una sesión de fotos profesional y recompensas dentro del juego. Del cuarto al décimo puesto, el premio es in-game.