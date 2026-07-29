Se postergó el regreso al boxeo: por qué Canelo Álvarez no peleará en septiembre

Canelo Álvarez reveló por qué tuvo que postergar su regreso al boxeo

Saúl "Canelo" Álvarez rompió el silencio y se refirió a los problemas que tuvo para regresar al boxeo a poco menos de un año de su última pelea contra Terence Crawford. La derrota del pasado 13 de septiembre del 2025 y su posterior operación plantaron una incógnita de cuándo sería su vuelta, lo cual estaba cerrado para el mismo mes pero del 2026. Sin embargo, inconvenientes personales aquejaron al tapatío y tuvieron que postergar el combate pactado contra Christian Mbilli para más adelante.

Por qué se postergó la vuelta de Canelo Álvarez al boxeo

En diálogo con el periodista Ariel Helwani, el tapatío contó que debía cuidar primero a su familia para luego afrontar el desafío. "Hubo algunos problemas en mí familia que necesitaba resolver. Siempre soy muy disciplinado y organizado con mis campamentos de entrenamiento, pero en ese momento no estaba listo para iniciar la preparación", aseveró el nacido en Guadalajara. Más allá de eso, declaró sentirse en condiciones de subirse al cuadrilátero el próximo 31 de octubre.

Dónde será el regreso de Canelo Álvarez al boxeo

Si bien todavía es hizo oficial, fue el propio "Canelo" Álvarez el que confirmó que será ese día cuando se volverá a enfrentar a un rival después de su última derrota. Además, insistió en que "cuando se trata de la familia, lo primero es atenderla, pero ya está todo bien y listo para entrenar". El detalle que resta confirmarse aún es en qué lugar se llevará a cabo el duelo contra Mbilli que sería el 12 de septiembre, aunque todos los caminos apuntan a la ciudad de Riad, Arabia Saudita. Un punto no menor al respecto es que al mexicano le quedan pendientes dos combates más de la mano del magnate saudí Turki Alalshikh y una sería la próxima.

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al boxeo

El análisis táctico: dos estilos frente a frente

Para entender quién puede ganar, todo apunta a que será un choque entre un escudo impenetrable y una espada afilada. Mbilli basa su juego en lanzar ráfagas constantes de golpes sin dar un solo respiro. El retador prometió que aumentará el ritmo de sus combinaciones y presionará a Canelo desde el inicio. Su estrategia es cansar al veterano campeón que viene de una derrota contra Terence Crawford usando su juventud y su gran resistencia física.

Pero deberá estar alerta porque ir hacia adelante con la guardia abierta es justo lo que a Canelo más le gusta. El mexicano es un maestro del contragolpe y tiene una de las defensas más inteligentes de la historia. Si Mbilli se descuida al atacar, se encontrará con la demoledora pegada del nacido en Guadalajara, lo que podría alterar las cuotas. La experiencia en peleas de campeonato del tapatío es una ventaja gigante que no se puede ignorar.