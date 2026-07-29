La Joaqui rompió el silencio tras separarse de Luck Ra y reveló: "Ha sido..."

La Joaqui confirmó su separación.

Después de varios días de rumores y versiones cruzadas sobre una crisis con Luck Ra, La Joaqui decidió hablar. La cantante utilizó sus redes sociales para confirmar de manera oficial que su relación con el cordobés llegó a su fin, poniendo punto final a las especulaciones que circulaban desde hacía más de una semana.

Las versiones de distanciamiento habían tomado fuerza luego de que en LAM (América TV) el panelista Pepe Ochoa asegurara que la pareja llevaba entre un mes y un mes y medio separada, y que la decisión habría partido de Luck Ra. Además, La Joaqui publicó desde Costa Rica varios videos con canciones de desamor, lo que alimentó aún más las teorías sobre la ruptura.

La Jaoqui y Luck Ra se separaron en medio de los rumores de infidelidad.

El comunicado oficial

Ante la ola de especulaciones erróneas, la artista decidió romper el silencio con un mensaje directo: "Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares".

Con esas palabras, la cantante descartó una de las hipótesis más fuertes que circulaban en los medios: que el vínculo entre Luck Ra y sus hijas, Shaina y Eva, había sido determinante en la ruptura. Todo lo contrario, dejó en claro que el cariño entre ellos siempre fue genuino.

"Deseos de un futuro distinto"

La Joaqui profundizó en los motivos reales de la separación: "Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él, sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa".

El comunicado que publicó la Joaqui.

Pedido de respeto a la prensa

Por último, la cantante agradeció el acompañamiento del público y pidió respeto para atravesar este momento: "Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales. También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre".

Con este comunicado, La Joaqui puso fin a semanas de incertidumbre y dejó en claro que la separación se dio en buenos términos, lejos de los conflictos que se especulaban.