Formosa apuesta a la trayectoria escolar con acompañamiento y perspectiva interdisciplinaria

Con el finde prevenir el bullying y acompañar a las familias en la escuela, la provincia de Formosa apuesta a la trayectoria escolar con acompañamiento y abordaje. Es así que el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC) del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa planificó una nueva etapa de trabajo orientada a fortalecer los vínculos en las instituciones educativas, prevenir situaciones de violencia escolar.

La responsable del organismo, Romina López, explicó que las acciones previstas para la segunda mitad del año se diseñaron a partir de las demandas detectadas durante el primer semestre de 2026 y remarcó que el SeTIC continúa a disposición de toda la comunidad educativa para intervenir en problemáticas vinculadas a la convivencia escolar.

López señaló que el SeTIC trabaja con un enfoque integral para abordar conflictos y promover relaciones saludables dentro de las escuelas. Para ello, el organismo reúne profesionales de distintas disciplinas, entre ellas Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía y Educación Especial. Según explicó, el objetivo principal es brindar contención a los estudiantes e intervenir en situaciones que puedan afectar el clima escolar, siendo el bullying una de las problemáticas que concentra mayor atención por parte del equipo técnico.

"Trabajamos sobre las relaciones interpersonales en el ámbito escolar con un enfoque interdisciplinario, buscando brindar contención y acompañamiento a toda la comunidad educativa", indicó.

Prevención y de las redes sociales

De cara a la segunda etapa del ciclo lectivo, la responsable del SeTIC adelantó que uno de los ejes centrales será fortalecer los vínculos saludables dentro de las escuelas y continuar con el acompañamiento a las familias. En ese marco, el organismo desarrollará acciones vinculadas al impacto que tienen las redes sociales en niños y adolescentes, además de otras temáticas relacionadas con la convivencia y el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

La estrategia contempla un trabajo articulado entre docentes, equipos directivos, profesionales y familias para generar entornos escolares más seguros y favorecer la resolución de conflictos desde una perspectiva preventiva.

Servicio Nutricional Escolar

El Gobierno de Formosa despliega un operativo de monitoreo, asistencia y asesoramiento a los equipos directivos de las escuelas para garantizar la continuidad del Servicio Nutricional Escolar. De esta forma, la Provincia acompaña a cada institución en la organización y funcionamiento de una política pública que continúa activa durante las vacaciones.

El trabajo, coordinado por el Ministerio de Cultura y Educación y la Dirección de Educación Primaria, se desarrolla junto a los delegados zonales y sus respectivos equipos, distribuidos en todo el territorio provincial, quienes brindan apoyo permanente a las escuelas para asegurar que el servicio llegue tanto en la modalidad de plato servido como de viandas.