Muertes por monóxido de carbono: se registraron nuevos casos y aumento respecto a 2025

En lo que va de 2026 se notificaron 781 casos de intoxicación por monóxido de carbono en Argentina, con 12 fallecidos. El registro muestra un incremento del 7,4% respecto al mismo período del año pasado, principalmente en Buenos Aires y Mendoza.

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) constituye un evento de relevancia sanitaria por su frecuencia y el riesgo de mortalidad asociado. Según el boletín epidemiológico nacional, la mayoría de los casos en Argentina se originan en exposiciones no intencionales dentro del hogar, vinculadas al uso inadecuado o desperfectos en artefactos de calefacción y cocción en ambientes cerrados y sin ventilación adecuada.

En este sentido, las autoridades sanitarias remarcan que la vigilancia epidemiológica permite “detectar variaciones en el patrón de ocurrencia, identificar fuentes de exposición, implementar medidas de prevención y mejorar las estrategias de control”.

Aumentos de casos

Hasta la semana epidemiológica (SE) 25 de 2026 se notificaron 781 casos de intoxicación por CO, de los cuales 12 fueron consignados como fallecidos. La notificación se mantuvo relativamente estable durante las primeras 16 semanas del año, con entre 57 y 83 casos por cuatrisemana (CS).

En comparación con el mismo período de 2025, se observa un aumento de 54 casos (7,4%). Este incremento se explica principalmente por la provincia de Buenos Aires, que pasó de 173 a 251 casos, y Mendoza, que subió de 67 a 112 casos.

El mayor volumen de casos se concentra en la región Centro, con un 46% del total (359 casos). Allí se identificaron dos picos: el primero en la CS 1–4 (68 casos) y el segundo en la CS 17–20 (121 casos).

Le sigue la región Sur, con un 25% del total (199 casos), a expensas de Neuquén (75 casos), Chubut (48 casos) y Tierra del Fuego (27 casos). Pese a ello, en comparación con el año pasado se registra una disminución en la mayoría de las jurisdicciones, salvo La Pampa.

En tercer lugar se ubica la región Cuyo, con 151 casos. Allí se observa un aumento sostenido desde el inicio del año, alcanzando un máximo de 50 casos en la CS 17–20, seguido de un descenso en la CS 21–24.

Por su parte, la región NOA notificó 72 casos, con un incremento progresivo a partir de la CS 13–16 y un máximo en la CS 17–20 (30 casos), principalmente en Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

Finalmente, la región NEA se mantiene estable, sin presentar casos significativos. De hecho, solo notificó 2 casos en los últimos cinco años, lo que marca una diferencia notable respecto de otras regiones.

En comparación con temporadas anteriores, en 2026 se observa un adelanto en la estacionalidad de los casos. El máximo se registró en la CS 17–20 con 266 notificaciones, seguido de un leve descenso en la CS 21–24 (215 casos).

Las regiones muestran comportamientos diferenciales: mientras Centro, NOA y Cuyo presentan una distribución temporal compatible con un desplazamiento hacia semanas más tempranas, la región Sur mantiene el mismo patrón de años previos, con valores bajos y un leve incremento en la CS 9–12.

Las causas de las intoxicaciones por monóxido

En relación con la fuente de exposición, solo el 20% de los casos aportó información. Las más frecuentes fueron las estufas a gas (27%), seguidas por cocinas, anafes y hornos (25%). En menor proporción se consignaron hogares a leña o salamandras (11%) e incendios (10%).

Finalmente, el boletín advierte que “resulta necesario continuar monitoreando la evolución de las notificaciones para determinar si estas tendencias se mantienen”. El CO se genera por la combustión incompleta de carbón, gasolina, kerosén, petróleo, propano y madera. Por eso, la prevención requiere controlar las instalaciones, garantizar el buen funcionamiento de los artefactos y mantener los ambientes ventilados.