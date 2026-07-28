El Gobierno y Mendoza privatizarán la represa de Los Nihuiles: cómo será el proceso

El Gobierno nacional convocó a una licitación pública nacional e internacional para otorgar a un operador privado la concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza. El proceso incluirá además la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A., la sociedad creada por la provincia para administrar el complejo.

La medida fue formalizada mediante el DNU 667/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este martes en el Boletín Oficial. La licitación será realizada conjuntamente por la Nación y el gobierno mendocino a través de la plataforma Contrat.ar.

El sistema comprende las centrales hidroeléctricas Nihuil I, II, III y IV, los diques El Nihuil y Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas, las líneas de alta tensión y el resto de la infraestructura necesaria para operar el complejo sobre el río Atuel.

Según el decreto, el futuro adjudicatario recibirá la concesión nacional para generar energía eléctrica y, al mismo tiempo, adquirirá la totalidad del paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina. De esta manera, un mismo operador quedará a cargo tanto de las concesiones vinculadas con la generación eléctrica como del uso de los bienes provinciales y del recurso hídrico.

Los Nihuiles abastece al Sistema Argentino de Interconexión y resulta especialmente relevante para cubrir la demanda eléctrica del sur mendocino, principalmente en General Alvear y Malargüe. El decreto establece que todos los pagos, cánones y contraprestaciones derivados de la concesión nacional quedarán en manos del Estado nacional.

Cómo seguirá el proceso de privatización de la represa Los Nihuiles

La evaluación de las ofertas estará en manos de una comisión integrada en partes iguales por representantes del Estado nacional y de Mendoza. Los pliegos deberán determinar las inversiones obligatorias, las normas de manejo del agua, las exigencias ambientales, la seguridad de las presas y las obras necesarias para extender la vida útil de los activos.

Hasta que concluya la licitación, Hidroelectricidad Mendocina se hará cargo de la operación de Los Nihuiles. La empresa provincial administrará desde el 27 de julio las centrales I, II y III como continuadora de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. y la central IV como continuadora de la Empresa Mendocina de Energía. Ese esquema transitorio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el nuevo adjudicatario tome posesión, lo que ocurra primero.

El complejo atraviesa además una situación crítica. En enero de 2025, un aluvión con un caudal de arrastre de 1.200 metros cúbicos por segundo inundó las centrales Nihuil II y III, que permanecen fuera de servicio. Mendoza declaró posteriormente la emergencia del sistema por catorce meses.