Boca cierra a un refuerzo, de última hora, que siempre le gustó a Riquelme

Boca, a punto de cerrar otro refuerzo para Arruabarrena.

Boca Juniors está cada vez más cerca de cerrar al cuarto refuerzo en este mercado de pases, después de las llegadas del arquero Álvaro Montero, el lateral derecho Leandro Lozano y el extremo Sebastián Villa. Ahora, la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme ultima detalles para incorporar al centrodelantero que tanto necesita el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, luego de la nueva lesión del paraguayo Adam Bareiro.

El elegido por estas horas en el club de La Ribera es nada menos que Lucas Passerini, el atacante de 32 años y 1.89 metro que tuvo un muy buen primer semestre con la camiseta de Belgrano de Córdoba. El formoseño fue campeón con el "Pirata" frente a River Plate en la final y suele ser titular en el equipo dirigido por el "Ruso" Ricardo Zielinski.

Passerini, a un paso de ser el cuarto refuerzo de Boca

De acuerdo con la información del periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, las negociaciones están avanzadas para que el ex Cruz Azul se sume al conjunto "azul y oro" de manera inminente. Además, Merlo dejó en claro que se trata de un futbolista que "siempre le gustó a Riquelme" y en el "Xeneize" son optimistas para que el arribo del "9" sea una realidad. De cualquier manera, no estará para el duelo del jueves en Chile frente a O´Higgins, por la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Lucas Passerini, cerca de sumarse a Boca como refuerzo.

Qué le puede aportar Passerini a Boca

Con Bareiro aún fuera de las canchas y sin una fecha estimada de regreso como consecuencia de una discopatía lumbar (hernia de disco), el delantero de Belgrano puede cumplir esa función tranquilamente. Se trata de un faro de área alto, fuerte físicamente, rocoso y que puede hacer el "trabajo sucio" del roce en los duelos mano a mano con los centrales para liberarles el espacio a quienes llegan por detrás, que pueden ser Miguel Merentiel y Tomás Aranda fundamentalmente.

Además, el formoseño no es ningún negado con la pelota en los pies, tiene olfato goleador para aprovechar los rebotes cerca del punto del penal y experiencia de sobra en partidos determinantes. Hasta que regrese el paraguayo ex San Lorenzo, Passerini luchará por la titularidad con la propia "Bestia", Milton Giménez y hasta Ángel Romero.

¿Dónde jugó Passerini?

A lo largo de su carrera en el fútbol argentino, el atacante vistió los colores de Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Caseros, Tigre y Sarmiento de Junín. En tanto, en el exterior pasó por Guaraní (Paraguay); Palestino y Unión La Calera (Chile); Cruz Azul, Necaxa y Atlético San Luis (México).

Los números de Passerini en Belgrano