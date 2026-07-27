Drones ucranianos matan a cinco personas en Rostov del Don Rusia y atacan Taganrog en Rusia: gobernador

Una densa columna de humo se eleva tras los ataques con drones ucranianos, según las autoridades locales, en Podolsk, región de Moscú

​Drones ucranianos mataron a cinco personas, entre ellas un niño, en ‌la ciudad de ‌Rostov del Don, en el sur de Rusia, en un ataque perpetrado durante la noche, dijo el lunes el gobernador regional, Yuri Slyusar, quien señaló que se habían producido daños en bloques ​de viviendas, ⁠almacenes y un refugio para personas ‌sin hogar.

Slyusar dijo que las ⁠fuerzas de defensa aérea ⁠habían derribado alrededor de 50 drones ucranianos sobre su región y que Kiev había ⁠atacado las ciudades de Rostov, Taganrog ​y cuatro distritos de ‌la región: Chertkovsky, Tarasovsky, ‌Sholokhovsky y Millerovsky.

Ocho personas resultaron heridas en ⁠Rostov, una de las cuales se encontraba en estado crítico, indicó en un comunicado. En la ciudad portuaria ​de ‌Taganrog, situada a orillas del mar de Azov y sede de diversas instalaciones industriales y una terminal de cereales, señaló que una planta ⁠de producción no identificada había sufrido daños.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes por la mañana que sus fuerzas habían atacado durante la noche una terminal de exportación rusa en la región de ‌Rostov, así como instalaciones petroleras en las regiones de Yaroslavl y Udmurtia.

Rusia y Ucrania han intensificado su actividad militar en el mar Negro y el mar de ‌Azov y sus alrededores en las últimas semanas, y cada una de las partes ha ‌atacado a ⁠decenas de buques, entre ellos petroleros y buques de carga.

(Información ​de la oficina de Reuters en Moscú y de Jekaterīna Golubkova en Tokio; edición de Andrew Osborn y Toby Chopra)