El Indio Solari, Riquelme y Boca: los elogios de una leyenda al ídolo

Carlos Alberto "Indio" Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años de edad y su fanatismo por Boca Juniors lo acompañó en todo momento. Confeso hincha del "Xeneize" y seguidor de Juan Román Riquelme, el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre expresó su amor por los colores azul y amarillo. De hecho, en más de una ocasión celebró campeonatos y hasta destacó el trabajo del actual presidente del club de La Ribera que es uno de los grandes ídolos de la institución.

Murió el Indio Solari: sus elogios a Riquelme y su fanatismo por Boca

“Román es alguien a quien quiero mucho, es un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos. Me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él". Incluso, lo calificó como "un tipo inteligente y honesto”, y amplió: “De pronto no sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club me parece que está haciendo lo correcto“, contó en una entrevista en octubre del 2025.

El Indio Solari, fanático de Boca Juniors y Juan Román Riquelme

Además, años antes también protagonizó otro momento que no tardó en hacerse viral en las redes sociales: "GOL DE BOCA INDIO", escribió el usuario @Murd0k_ luego de uno de los tantos convertidos por el elenco de La Ribera. Ante esto, el "Indio" respondió con un palazo contra todos: "Dicen que jugamos mal y no hacemos más que ganar campeonatos... jajaja...".

Sobre esto último, cabe destacar que desde la asunción de la fórmula Ameal-Riquelme, el "Xeneize" fue el que más títulos sumó. Por otro lado, de ídolo a ídolo, Solari le envió un gran elogio a Juan Román Riquelme en respuesta a otro internauta: "Y si te llama Román? Te amo", comentó @JuanMarcosFava. Sobre esto, Solari sostuvo: "Estuvo hace un tiempo por casa y pasamos una tarde muy agradable. Es un tipo muy inteligente".

El Indio Solari y una huella imborrable en el rock nacional

Hablar de Carlos "Indio" Solari es hablar de una de las figuras más influyentes de la historia de la música argentina. Ya sea como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o en su posterior carrera solista, su obra trascendió el ámbito del rock para convertirse en un fenómeno cultural, social y hasta político que marcó a varias generaciones.

A diferencia de otras grandes estrellas del rock argentino, Solari construyó su leyenda desde la distancia. Durante décadas evitó los medios de comunicación, rechazó las reglas de la industria musical y apostó por una relación directa con su público. Esa decisión, lejos de alejarlo de la gente, fortaleció un vínculo pocas veces visto en la historia de la música nacional.

Cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó a crecer durante los años 80, el grupo se diferenció rápidamente del resto de la escena. Con letras enigmáticas, una estética propia y una independencia casi absoluta de las grandes compañías discográficas, la banda construyó un universo único.