Australia creará una oficina gubernamental de IA y limitará el uso de agua de los centros de datos

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, pronuncia un discurso titulado "La IA en interés de Australia" en la Universidad de Sídney, Sídney, Australia

Por Christine Chen y ​Alasdair Pal

SÍDNEY, 15 jul (Reuters) - Australia creará una oficina en el centro del Gobierno para gestionar el desarrollo de ‌normas sobre inteligencia artificial ‌y obligará a los centros de datos a ser productores netos de energía y a limitar su consumo de agua, dijo el miércoles el primer ministro, Anthony Albanese.

La "Oficina de IA" se establecerá dentro del Departamento del Primer Ministro y Gabinete y garantizará un enfoque de todo el Gobierno entre los distintos ​ministerios.

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"Hasta ahora, nuestra ⁠respuesta ha sido tema por tema, sector por sector", ‌dijo Albanese en un discurso pronunciado el miércoles ⁠en Sídney.

"Este es nuestro momento para ⁠decidir cómo será la IA aquí en Australia. No se trata de si la IA transformará nuestra economía, ni de cuándo lo ⁠hará; eso ya quedó atrás."

Albanese dijo que el ​enfoque es el primero de este tipo ‌en el mundo y reforzará el ‌atractivo de Australia como destino para la inversión en ⁠IA al ofrecer más claridad para las aprobaciones y un proceso de cumplimiento más ágil.

"Nuestras normas australianas también establecerán reglas claras para los grandes centros de datos: dónde se construyen ​y la ‌energía y el agua que utilizan", afirmó, y añadió que la legislación se presentaría en el Parlamento a comienzos del próximo año.

El anuncio se produce mientras Australia busca posicionarse como líder en IA y como ⁠centro global para centros de datos, al tiempo que enfrenta llamados a una regulación más estricta a medida que la tecnología se extiende por la economía.

Está creciendo la preocupación de que la IA provoque pérdidas de empleos y mayores costos energéticos, vulnere la seguridad, la protección y la propiedad intelectual, y dañe el medioambiente ‌mediante la expansión de centros de datos que requieren enormes cantidades de agua.

"El auge de los centros de datos impulsado por la IA tendrá un profundo efecto en nuestro sistema energético y, si no se controla, este crecimiento podría traducirse en precios disparados ‌y una contaminación climática desbocada", dijo Amanda McKenzie, directora ejecutiva del centro de estudios Climate Council.

Australia no cuenta actualmente con leyes específicas ‌sobre IA y, ⁠en cambio, se apoya en una serie de leyes de privacidad y protección del consumidor, así ​como en un marco voluntario de ética de la IA.

Con información de Reuters